Quinn Colson : La série de romans policiers d'Ace Atkins adaptée par HBO

Publié depuis 2011, la série de romans policiers Quinn Colson, signée Ace Atkins aura droit à son adaptation. Le projet sera dirigé par la chaîne américaine HBO, célèbre pour avoir porté des sagas à l’écran telles que À la croisée des mondes de Philip Pullman (trad. Jean Esch) ou encore Game of Thrones de George R.R. Martin (trad. Jean Sola).



HBO est aux commandes d’une énième adaptation, annonce Variety . Cette fois-ci, la chaîne a jeté son dévolu sur la série de thrillers de l’écrivain américain Ace Atkins, Quinn Colson. Les ouvrages suivent l’histoire de Quinn Colson, un ancien vétéran d’Irak et d’Afghanistan qui retourne chez lui, dans le nord-est du Mississippi. Mais voilà : à son retour, il découvre que l’endroit est ravagé par la corruption, la drogue et la violence.Depuis la publication du premier titre de la série, The Ranger en 2011, 9 autres livres ont vu le jour : The Lost Ones (2012), The Broken Places (2013), The Forsaken (2014), The Redeemers (2015), The Innocents (2016), The Fallen (2017), The Sinners (2018), The Shameless (2019) et enfin The Revelators publié le 14 janvier dernier.Seuls les deux premiers ouvrages ont été traduits en français. Retour à Jericho est paru en 2013 et Les Cris du Mississippi en 2015, tous deux aux Éditions du Masque sous la traduction de Jean Esch.Voici le synopsis du premier titre de la série, Retour à Jericho par la maison d’édition :