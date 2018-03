Quinzième édition du Festival Livres et Musiques de Deauville

Trois jours de célébrations avec une programmation très complète. Près de 50 rendez-vous gratuits et accessibles à tous seront organisés sur deux jours d’échanges. On retrouvera entre autres des lectures, des concerts, des signatures, des ateliers ou encore des rencontres avec les nombreux invités de cette édition 2018 comme Jean-Pierre Le Goff, Yves Pagès ou Phillipe Manoeuvre.Cette année marquera également la dixième édition du Prix des Ados. Une décennie d’engagement pour 3 000 lycéens, collégiens et leurs enseignants à transmettre une même passion de la lecture. Ainsi cette année, en partenariat avec les Espaces Culturels Leclerc de Normandie, les participants au prix lancent un appel aux jeunes qui viendront le 13 avril à la journée scolaire.Ils devront venir avec un livre qui les aura marqués afin d’en faire don. À chacun de glisser un petit mot à l’intention du prochain lecteur entre les pages de leur livre favori. Les livres ainsi rassemblés seront remis au centre de lutte contre le cancer François Baclesse de Caen, et en particulier à la cellule spécialisée des adolescents malades.La cérémonie du prix des Ado ouvrira d’ailleurs les festivités de la journée scolaire le vendredi 13 avril. Cette année 3 400 adolescents normands feront part de leur choix. Le comité de lecture, composé d’enseignants, de libraires et d’adolescents, a d’ores et déjà fait part de sa sélection de quatre ouvrages ayant pour thématique commune et principale la musique.Les livres en compétition sont :- Stabat Murder de Sylvie Allouche chez Syros,- Lady Sir, journal d’une aventure musicale de Fred Bernard chez Glénat,- Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri de David Lelait-Helo chez Anne Carrière,- Révoltées de Carole Trébor chez Rageot.La remise du 15e prix du festival aura lieu dans la soirée du samedi 14 avril et sera précédée d’une rencontre avec les différents auteurs. Pour ce qui est de la sélection 2018, on retrouvera :- Maestro de Cécile Balavoine chez Mercure de France,- Les parapluies d’Erik Satie de Stéphanie Kalfon chez Joelle Losfeld Editions,- Un amour de Mille-ans de Akira Mizubayashi chez Gallimard,- Dans ce jardin qu’on aimait de Pascal Quignard chez Grasset,- La chambre des époux de Eric chez Gallimard- Montrez-moi vos mains d’Alexandre Tharaud chez Grasset.Le jury du Prix Livres & Musiques est présidé par Jérôme Garcin. Il est composé cette année de Philippe Augier, maire de Deauville, Nathacha Appanah, François Bott, Arnaud Cathrine, Paul Giannoli, Stéphane Héaume, Philippe Labro, Scholastique Mukasonga, Christine Orban, Florian Zeller, ainsi que des deux musiciens cofondateurs du Cercle de l’Harmonie, orchestre né à Deauville : Jérémie Rhorer, chef d’orchestre et Julien Chauvin, premier violon.