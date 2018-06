Rachel Leclerc reçoit le prix Hervé-Foulon 2018

En juillet 2013, Hervé Foulon, président du Groupe HMH, annonçait la création d’un nouveau prix littéraire, en partenariat avec la Société des Correspondances d’Eastman.









Ce prix vise à souligner l’excellence d’une œuvre oubliée ou négligée. Pour sa sixième année, le prix Hervé-Foulon est remis à l’auteure Rachel Leclerc pour son roman Noces de sable paru chez Boréal en 1995.



Les deux autres finalistes étaient Monique Larue pour Copies conformes (Boréal Compact, 1989) et Madeleine Ouellet-Michalska pour L’été de l’île de Grâce (L’Hexagone, 1993).



Le jury a été conquis par ce roman toujours actuel. « Avec ce chant d’amour et de mer, sa narration poétique et rêveuse, son ancrage dans l’histoire sociale, Rachel Leclerc prend place à côté des grands écrivains de la Gaspésie Anne Hébert (Les Fous de Bassan), Noël Audet (L’Ombre de l’épervier) ou Marie Le Franc (Pêcheurs de Gaspésie). Noces de sable : à relire cet été en faisant le tour de la Baie des chaleurs », indique Jacques Allard, président du jury.



Le jury 2018 était composé de Robert Lalonde (écrivain), Billy Robinson (libraire à la Librairie de Verdun), Martine Desjardins (auteure et critique littéraire pour L’actualité), Marie — Andrée Lamontagne (écrivaine, éditrice, journaliste et traductrice) et Jacques Allard (écrivain et président du jury).



Une bourse de 5 000 $ sera remise à l’auteure, tandis que la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) contribuera à la réimpression du roman en couvrant 50 % du coût, jusqu’à un maximum de 5 000 $. La lauréate sera également à l’honneur lors des Correspondances d’Eastman 2018.



Rachel Leclerc – Noces de sable – Boréal – 9782764620779 – 12,95 €