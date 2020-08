Rachel Weisz chez Amazon, pour une nouvelle adaptation de Faux-Semblants

David et Michael Ross sont des jumeaux parfaits. Élevés ensemble, ils vivent les mêmes expériences, suivent les mêmes études et se destinent tous deux à la carrière de gynécologue. Inséparables, une étrange communion les attache l’un à l’autre, qui les pousse à partager jusqu’à leurs conquêtes féminines. Pourtant, Michael cherche à s’émanciper de cet autre lui-même qui l’étouffe. C’est en rencontrant Kathy Field qu’il tentera de briser l’emprise imposée par son frère. Mais en a-t-il vraiment envie ? Est-il assez fort pour défaire ce que la nature a créé ? Et David le permettra-t-il ?

Crédit photo : Nicholas Andrew - domaine public

Le service de streaming d'Amazon adaptera le récit en série TV, avec Alice Birch, déjà à l’œuvre pour Normal People, au scénario. Le script est basé sur un roman de Bari Wood et Jack Geasland, intitulé Faux-semblants (Twins en version originale), publié en 1977 aux éditions Calmann-Levy dans une traduction de Thierry Arson.Le résumé de l’éditeur pour Faux-semblants :Inspiré d’une histoire vraie qui a défrayé la chronique dans les années 70, le livre comme le premier film oscillent entre le thriller et l’horreur. Weisz, qui n’a pas joué pour le petit écran depuis des années, se rattrape, puisqu’elle jouera les deux personnages principaux, devenus des jumelles, « deux individus impitoyables et torturés », selon Albert Cheng, codirecteur TV chez Amazon Studios.La série jouera sans doute sur les codes des films à suspense comme l’avait fait Cronenberg, mais le choix de casting laisse à penser que la santé des femmes et les violences gynécologiques seront également des thèmes mis en avant.Le projet sera produit par Weisz, Birch, Stacy O’Neil, Megan Ellison, Annapurna, Sue Naegle et Ali Krug, ainsi que James G. Robinson de Morgan Creek, David Robinson et Barbara Wall.via Deadline