Rahan, fils de Craô, désormais guide préhistorique de musée

visuels : Le collier de griffes et Le tueur de mamouths © Lecureux / Chéret - Lécureux production

Rahan, le Fils des Âges Farouches est né de la collaboration du scénariste Roger Lécureux (1925-1999) et du dessinateur André Chéret (1937-2020). Au décès de son père, Jean-François Lécureux reprend le scénario et poursuit la série. Du récit Le Secret du Soleil, paru dans le premier numéro du magazine pour la jeunesse Pif Gadget du 24 février 1969, à l’album Le Fantôme du Mont-Bleu publié en 2015 aux éditions Soleil, Rahan a permis de transporter plusieurs générations de lecteurs dans pas moins de 194 aventures préhistoriques.Cette exposition, organisée en collaboration avec la galerie Huberty & Breyne, rassemble une sélection de 42 planches originales de Rahan exécutées durant la décennie 1969-1979. Des objets issus des collections des musées de Compiègne et d’autres institutions patrimoniales complètent le parcours.À travers l’œuvre de Rahan et son contexte de réalisation, c’est la période de la Préhistoire qu’il nous est proposé d’explorer. En s’appuyant sur ce héros, les principales inventions qui ont accompagné l’évolution de l’humanité sont abordées, la découverte des modes de vie et de l’environnement de cette période devient passionnante.Enfin, les valeurs prônées par le personnage révèlent l’atmosphère des années 1960 et 1970, nous plongeant au cœur de la « pop culture ».Exposition organisée par la Ville de Compiègne, en collaboration avec la galerie Huberty & Breyne, et subventionnée par la DRAC Nord–Pas-de-Calais Picardie dans le cadre de l’évènement « 2020, année de la BD ».L’exposition sera à retrouver du 18 juillet au 18 octobre au Centre Antoine Vivenel, à Compiègne. En parallèle de Rahan et la préhistoire, le 3 octobre, Jean-François Lécureux donnera une conférence le 3 octobre, à 14 h au musée. Fils du créateur, il a repris le scénario des aventures du fils des âges farouches…