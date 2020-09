Raúl Zurita lauréat 2020 du Prix Reina Sofía, pour l'ensemble de son oeuvre

Le Prix Reina Sofía est considéré comme la distinction la plus importante dans le domaine de la poésie en espagnol et en portugais. Le prix est doté de 42.000 € et vise à récompenser l’ensemble de l’œuvre poétique d’un auteur vivant qui, de par sa valeur littéraire, constitue une contribution importante au patrimoine culturel commun de l’Amérique latine et de l’Espagne.Il porte le nom de Sa Majesté la Reine Sofía pour la sensibilité littéraire dont la souveraine a toujours fait preuve et son désir de vouloir reconnaître l’écriture difficile et sublime qu’est la poésie. La récompense s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle entre l'Université de Salamanque et le patrimoine national.Né en 1950 à Santiago, Raúl Zurita, artiste engagé, victime de la dictature militaire est considéré comme un poète essentiel au Chili et dans les pays de langue espagnole. Son ouvrage Antéparadis (traduction française de Laëtitia Boussard et Benoît Santini) est publié chez Classiques Garnier.« Le prix récompense son travail, sa façon de surmonter la douleur, avec des vers et des paroles engagées en faveur de la vie, de la liberté et de la nature », a souligné le président du patrimoine national, Llanos Castellanos, après la décision du jury.