Ready Player One : Spielberg s'empare du splendide roman d'Ernest Cline

Ernest Cline, auteur de Ready Player One, avait été réédité par Michel Lafon mi-mars. Et pour cause : le 28 mars sortira l’adaptation réalisée par Steven Spielberg. Une temporalité assez courte, puisque le livre avait été publié originellement le 18 juin 2010, et immédiatement préempté par Warner Bros.







2045. La réalité est devenue insoutenable. Les rares moments pendant lesquels Wade Watts se sent vraiment exister sont ceux où il est connecté à l’OASIS, un vaste monde virtuel dans lequel la majeure partie de l’humanité passe son temps. Quand l’excentrique créateur de l’OASIS meurt, il laisse derrière lui une suite d’énigmes complexes inspirées par son obsession pour la pop culture des décennies passées.

Le premier à les résoudre deviendra l’héritier de son immense fortune et, surtout, contrôlera l’OASIS. Et Wade résout la première énigme. Il est soudain assiégé de rivaux qui tueraient pour accéder au trésor. La course est lancée. Une seule façon d’y survivre : la gagner.

Pour l’occasion, si personne n’y voit d’objection, on vous propose la dernière bande-annonce diffusée mi-mars par Warner. Et juste après, une infographie pour mieux comprendre l’enjeu de ce film, au petit budget de 145 millions €.

infographie par stampaprint.fr

Ernest Cline, trad. Arnaud Regnauld – Ready Player One – Michel Lafon – 9782749935355 – 17,95 €