Rebecca, de Daphne du Maurier, bientôt sur Netflix

Détail de la couverture de Rebecca au Livre de Poche

Rebecca, dont une nouvelle traduction d'Anouk Neuhoff est disponible au Livre de Poche, sera prochainement un film produit et diffusé par Netflix. La scénariste britannique Jane Goldman (X-Men : Le Commencement, Kingsman : Le Cercle d'or) est en train d'en écrire le scénario, tandis que Ben Wheatley (High Rise, Free Fire) réalisera le long-métrage.

Le résumé de l'éditeur pour Rebecca :

Entre des arbres centenaires, un manoir majestueux : Manderley, le triomphe de Rebecca de Winter, belle, troublante, admirée de tous. Un an après sa mort, son charme noir hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse de Maxim de Winter, jeune et timide, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ?