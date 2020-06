Recherche figurants “à l'apparence atypique” pour la série Le Seigneur des Anneaux

Photographie : Exposition Tolkien à la BnF (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Avez-vous une mâchoire démesurée, des brûlures au visage, une silhouette émaciée, des pommettes profondes, des rides sur le visage, des cicatrices, des oreilles très grandes, un nez proéminent ou bizarre, de petits yeux, de grands yeux, des difformités, des visages creusés, des membres manquants ? »L'agence de casting BGT n'y va pas par quatre chemins : à la recherche de figurants pour la série produite par Amazon et se déroulant dans l'univers du Seigneur des Anneaux, elle décrit un certain nombre de détails inhabituels et autres profils atypiques.Pour participer au casting, il faudra se trouver à Auckland, une des plus importantes villes de Nouvelle-Zélande, et être âgés de 18 à 65 ans, homme ou femme. Attention, le premier paramètre est indispensable pour participer au casting, précise l'agence. En guise de candidature, une photographie est demandée, sans aucun maquillage...Après une interruption due à l'épidémie mondiale du coronavirus, le tournage de la très attendue série d'Amazon reprend donc, en Nouvelle-Zélande, véritable patrie du Seigneur des Anneaux Rappelons qu'Amazon doit produire et diffuser 5 saisons de cette série, supervisée par J.D. Payne et Patrick McKay. Elle comptera, côté scénaristes, Gennifer Hutchison (Breaking Bad, Better Call Saul), Helen Shang (13 Reasons Why), Jason Cahill (Les Sopranos), Justin Doble (Stranger Things), Glenise Mullins, Stephany Folsom (Toy Story 4) ou encore Bryan Cogman (Game of Thrones).La série se déroulera sur le Deuxième Âge de la Terre du Milieu, qui s’étend sur une période de plus de 3000 ans, et a débouché sur la première disparition de Sauron.