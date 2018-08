Redécouvrir le premier film “Alice au pays des merveilles”, de 1903

C’est l’histoire d’une jeune fille à l’imagination très fertile, partie suivre un lapin blanc, au fin fond d’un terrier. Cela sonne familier ? Impossible d’oublier la lecture de cette œuvre infinie qu’est Alice au pays des merveilles. Et en voici une interprétation spectaculaire.







Réalisée en 1903, sous la direction de Percy Stow et de Cecil Hepworth, voici la toute première tentative d’adaptation de l’œuvre de Lewis Carroll. Publié en 1865, le livre donne ici lieu à un portage d’une douzaine de minutes, en noir et blanc et muet. À l’époque, il s’agissait du plus long film de l’industrie balbutiante du cinéma britannique.

Produit et réalisé à dans les studios de Hepworth, à Walton-on-the-Thames, près de Londres, le film démontre une certaine maîtrise des techniques que George Méliès avait déjà utilisées.

Hepworth s’est d’ailleurs investi dans le film, jouant le valet de pied à tête de grenouille — et son épouse incarnait alors la fulminante Dame de Cœur.

L’Alice du film a 18 ans, se nomme May Clark, et avait déjà travaillé dans plusieurs productions d’Hepworth : elle avait campé différents rôles, mais également pris part à la production d’effets spéciaux, la création de décors ou encore la conception de costume ou de la menuiserie. Complète, donc.



Cette production avait été perdue, mais voilà quelques dizaines d’années, mais grâce aux bons soins et à la vigilance du British Film Institute, cette toute première adaptation a pu être retrouvée et restaurée.

Tout n’y est pas parfait, mais cela faut le coup d’œil…

via Open Culture