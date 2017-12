Reed Expositions confirme son retrait de la Foire du Livre jeunesse de Shanghai

L’organisateur de salons professionnels Reed Expositions vient de confirmer son retrait de la Foire du livre pour enfants de Shanghai. Comme nous l’avions annoncé dans les colonnes d’ActuaLitté, BolognaFiere prendra la relève, en tant que co-organisateur.

Erik Larson CC BY-ND 2.0

Après 5 ans de gestion, Reed Exhibitions Greater China (dont l’organisation mère est Reed Expositions) a annoncé la fin de sa collaboration à la Foire du livre pour enfants de Shanghai 2018, qui se déroulera du 9 au 11 novembre 2018 au Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

BolognaFiere, l'organisateur de la Foire du livre pour enfants de Bologne, co-organisera la foire de Shanghai avec « un groupe d'organisations » en Chine.

Lanny Zhang, vice-président de Reed Exhibitions China, a expliqué : « La foire a connu un énorme succès et le nombre d'exposants a plus que doublé - et le nombre de visiteurs a été multiplié par cinq - au cours de ces cinq dernières années. Plus important encore, elle a aidé à développer et à encourager la lecture chez les enfants ainsi que le marché du livre en Chine. Nous pouvons, en effet, être extrêmement fiers de cet héritage. Cependant, le moment est venu de reconnaître notre succès et d'aller de l'avant. »

À Publishing Perspectives, un autre commentateur affirme : « Reed Expositions est maintenant activement impliqué dans le développement économique de différentes régions en Chine et dans une variété d'industries. La société aimerait renforcer sa collaboration avec les ministères et les associations commerciales en Chine et développer davantage de plateformes d'exposition commerciale de haute qualité dans différents secteurs. »



Via Publishing Perspectives