Reese Witherspoon adaptera le dernier best-seller de Celeste Ng

Il y a trois jours, Reese Witherspoon annonçait sur Instagram la bonne nouvelle. L’adaptation du livre de Celeste Ng est officialisée. Mais ce n’est pas vraiment une surprise puisque Hello Sunshine, la boîte de production fondée par Reese Witherspoon en novembre 2016, avait acheté les droits de l’œuvre dès sa parution en 2017.

Kerry Washington et elle s’associent cette fois-ci au studio Tracy Underwood, filiale d’ABC, pour produire cette mini série basée sur le best-seller de l’auteur de Tout ce qu’on ne s’est jamais dit chez Sonatine (traduit par Fabrice Pointreau). Aucun distributeur américain n’a pour l’instant décroché les droits de diffusion et la bataille fait rage au vu du casting annoncé. Car en plus d’être à la production, les deux actrices passeront également devant la caméra.

Le site Hollywood Reporter rapporte que le script sera adapté par Liz Tigelaar, à qui l’on doit déjà de grandes séries telles Once Upon a Time ou Life Unexpected. L’auteure Celeste Ng sera également de la partie en temps que productrice pour s’assurer que l’adaptation reste fidèle à l’œuvre originale.

L’intrigue du roman se déroule dans l’Ohio, dans le quartier aisé de Shaker Heights. Tout le voisinage est régi par un mécanisme bien huilé et prévisible, jusqu’au jour où un conflit éclate concernant la garde d’un bébé sino-américain dont la mère biologique vient réclamer la garde au couple qui l’a adopté des années plus tôt. L’histoire fascine les habitants et met à mal le fragile équilibre du quartier et de ses apparences qui volent alors en éclats.

Et elle a pris Reese Witherspoon aux tripes puisque cette dernière écrivait sur son Facebook : « Dire que j’aime ce livre est un euphémisme. Ce mystère aux implications psychologiques complexes impliquant deux familles de l’Ohio m’a ému aux larmes. Celeste Ng décrit avec une précision incroyable toute la puissance de l’instinct maternel, la force de l’amour adolescent et le danger de la perfection. Et du feu qui réduit tout cela en cendres. »