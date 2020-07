Reliures, formats : la Fondation Martin Bodmer met à l’honneur l'objet-livre

Cet été, la Fondation Martin Bodmer a décidé de célébrer l’esthétique de l’objet-livre à travers deux expositions. La première présente des ouvrages aux formats atypiques — des lilliputiens de 4,5 mm aux géants dépassant le mètre — tandis que la seconde rend hommage à l’art de la reliure. Deux éclairages sur le travail des artisans du livre, tels que les imprimeurs, les typographes, les papetiers, ou encore les relieurs.





Ouverte depuis le 5 juillet dernier, l’exposition « Géants et Nains » de la Fondation Martin Bodmer présente 47 livres de tailles différentes. Ces ouvrages ont rarement été montrés au public en raison de leur format, qui les rend peu disposés à une exposition dite « classique ».



Par exemple, le plus petit livre présenté au public est une version en sept langues de la prière du Notre-Père. Il mesure 4,5 mm et pèse environ 2 grammes. Quant au plus grand, il s’agit d’un ouvrage de format in-plano « atlantico », les Pitture a fresco del Campo Santo da Pisa de Carlo Lasinio (Florence, 1812) : il mesure 92 x 61 x 6.5 cm et pèse près de 30 kilos.



En plus d’offrir un panel varié en terme de formats d’ouvrages, l’exposition présente des livres aux contenus tout aussi éclectiques. Les ouvrages abordent aussi bien le voyage que la littérature ou la religion, mais aussi la science, la politique et l’art.



Les visiteurs pourront également découvrir les illustrations que renferment la plupart des ouvrages de grands formats, contrairement à ceux de petits formats. D’ailleurs, c’est souvent l’illustration qui détermine le choix d’une telle taille, précise la fondation.



« Une exposition XXL pour petits et grands afin de mieux comprendre la variété fascinante de l’objet-livre et de se rappeler la variété infinie de morphologies que le livre (“codex”) a pu adopter dans son histoire déjà vieille de deux millénaires. »



Reliures dorées et mosaïquées : des ouvrages d’exception



La seconde exposition organisée par la Fondation Martin Bodmer cet été se concentre sur l’art de la reliure. Intitulé « En habits de lumière — Reliures de prestige », elle se tiendra du 9 juin au 6 septembre 2020.



Parmi une cinquantaine de pièces de grande qualité, les visiteurs pourront découvrir les impressionnantes Bibles de la Réforme et Contre-Réforme, puis les ouvrages de la Renaissance et du Grand Siècle. Ces livres sont revêtus de reliures à grands décors dorés et mosaïqués, une splendeur que l’on retrouve sur les ouvrages reliés pour les papes ou pour les rois, reines et princes de la maison de France sous Louis XIV et Louis XV, précise la fondation.



Les productions des relieurs français du XIXe siècle auront également droit à une attention toute particulière. « À côté de reliures revêtues de décors métalliques de bronze doré ou d’acier bruni s’affichent de plus modestes “cartonnages éditeur”, nés au milieu du XIXe siècle et qui firent les beaux jours des livres d’enfant ou des publications populaires. »



Pour fermer la marche, l’exposition présentera également quelques exemples de reliure moderne et contemporaine : des décors « parlants » de la Belle Époque (reprenant des éléments du livre recouvert) aux compositions non figuratives des reliures modernes utilisant des peaux et des motifs encore inédits.



Informations pratiques

Fondation Martin Bodmer

​​​Route Martin-Bodmer 19 / 1223 Cologny (Genève)

« Géants et Nains » du 5 juillet 2020 au mois d’août 2022

« En habits de lumière — Reliures de prestige » du 9 juin au 6 septembre 2020

Commissariat : Nicolas Ducimetière



Photographie : crédit Fondation Martin Bodmer