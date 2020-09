Renaudot des lycéens 2020 : les six romans sélectionnés

Le prix qui sera remis ce 17 novembre prochain, aura, au fil des semaines, permis des échanges multiples entre ces apprentis-chroniqueurs.L’écrivain lauréat du Renaudot des lycéens sera invité à Loudun. Durant cette journée, les élèves ont la possibilité de visiter en matinée le musée Renaudot de Loudun où ils peuvent découvrir l’histoire de cet illustre personnage.En 2020, la situation sanitaire oblige la médiathèque de Loudun à revoir certaines de ses animations, notamment en dématérialisant davantage ses contenus :– À partir du 23 septembre : mise en ligne de vidéos de présentation de chaque roman par l’équipe de la médiathèque. Ces vidéos sont partagées via les réseaux sociaux et via la plateforme You Tube.– Mi-octobre : réalisation d’un live vidéo, proposant la lecture à voix haute, par deux comédiens de la Compagnie Blast, de plusieurs extraits des romans en lice.– Mi-novembre : juste avant la proclamation, réalisation d’un live vidéo ou audio avec les jurés lycéens de Loudun, en interaction avec le public, via un système de questions-réponses à distance.– Début décembre (sous réserve) : atelier d’écriture à la médiathèque de Loudun, autour du roman lauréat ou de la thématique abordée.

Les listes des ouvrages retenus sont les suivantes :



Romans :



Mohammed Aissaoui, Les Funambules (Gallimard)

Camille Brunel, Les Métamorphoses (Alma)

Hervé Le Tellier, L'Anomalie (Gallimard)

Etienne de Montety, La Grande Epreuve (Stock)

Patricia Reznikov, Amrita (Flammarion)

Jean-René Van der Plaetsen, Le Métier de mourir (Grasset)







crédit photo : Prix Renaudot des lycéens