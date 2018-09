Rendez-vous à Besançon pour le festival Livres dans la boucle

Parmi la multitude de romans publiés à l'occasion de la rentrée littéraire 2018, les organisateurs de Livres dans la Boucle, dont la prochaine édition aura lieu les 14,15 et 16 septembre à Besançon, avec la complicité des libraires bisontins, ont fait leur choix et invité 150 romanciers pour des cafés littéraires, des lectures, des performances et des cartes blanches programmés dans de nombreux sites de la ville et au-delà.





Depuis 2015, Livres dans la Boucle, le festival du livre du Grand Besançon, s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée littéraire, proposant une manifestation à taille humaine et donnant la priorité au contact direct entre les écrivains et le public.



Pour cette troisième édition, ce sont au total 200 écrivains, emmenés par le président Philippe Claudel, de l’Académie Goncourt, qui sont attendus. Parmi eux : Katherine Pancol et Dany Laferrière, de l’Académie Française, les deux grands invités, Michel Onfray pour une création originale avec le compositeur Eric Tanguy mais aussi Christine Angot, fidèle au rendez-vous tout comme Alain Mabanckou ou Yasmina Khadra ; des auteurs confirmés (Christophe Boltanski, Agnès Desarthe, DOA, Daniel Picouly, Boualem Sansal) et des nouveaux venus ( Mahir Guven, Estelle-Sarah Bulle, Arthur Nesnidal, Emmanuelle Richard )



L’Europe des écrivains est au cœur du projet de Livres dans la Boucle. Cette année, l’Irlande est à l’honneur. Magnifique terre de littérature et de légende, les écrivains irlandais, du Nord au Sud, ont répondu présents à l’appel du festival. le public pourra assouvir sa curiosité et découvrir ces formidables conteurs d’histoires.



Cette édition sera aussi l’occasion de saluer de grandes figures de la littérature française : les Fleurs du mal de Charles Baudelaire revisitées par François Atlas ; Victor Hugo par la voix de Michel Vuillermoz, de la Comédie Française ; l’amitié de Raymond Radiguet et Jean Cocteau, revue par l’écrivain Arnaud Cathrine et le musicien Florent Marchet ; Victor Segalen en compagnie de l’écrivain Jean-Luc Coatalem.



Plus d’informations sur le site de la manifestation.