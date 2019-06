”Rendre sa puissance comique à Aristophane“, Serge Valletti

La première édition du festival Au quatre coins du mot à la Charité-sur-Loire, mettait à l’honneur Serge Valletti, auteur, metteur en scène et traducteur d’Aristophane, « seul auteur comique de la Grèce antique qui nous soit parvenu ». Accompagné de Didier Pralon, professeur de littérature grecque ancienne, il a raconté au public l’histoire de la transmission et de la traduction de ces 11 comédies qui ont traversé le temps. Editée sous le titre Toutaristophane (L’Atalante), sa retraduction de l’œuvre intégrale en restitue la puissance comique et la modernité.



Didier Pralon et Serge Valletti au festival Au quatre coins du mot à la Charité-sur-Loire

« Depuis l’âge de 7 ans jusqu’à mes 68 ans, je me suis demandé comment faire rire mes contemporains », expose Serge Valletti au public de la Charité-sur-Loire, avant de raconter sa première découverte d’Aristophane. « C’était au collège, on étudiait la pièce Les Plaideurs de Racine, une petite note indiquait qu’il s’agissait d’une adaptation des Guêpes d’Aristophane ».



Il se souvient plus particulièrement du passage où un avocat défend son client, un chien accusé d’un vol de poulet, et fait entrer ses petits chiots pour émouvoir le jury. Comment le grand auteur tragique Jean Racine avait-il pu signer une pièce aussi loufoque ?



Cette première interrogation à l’âge de 14 ans sera suivie de beaucoup d’autres : Pourquoi seules onze pièces sur les 44 écrites par Aristophane nous sont-elles parvenues ? Comment ces textes du Ve siècle av. J.-C. ont-ils été écrits, conservés, transmis ? Comment les pièces étaient-elles représentées ? Quand et comment ont-elles été traduites ? Avec fidélité ou grande liberté ? Serge Valletti trouvera ses réponses cinquante ans plus tard en se plongeant à corps perdu dans la retraduction de toute l’œuvre d’Aristophane, grâce aussi à sa rencontre avec Didier Pralon, professeur à l’université d’Aix-Marseille qui lui donne les clefs du monde grec antique auquel cet éminent spécialiste a consacré sa vie.



“Platon galéjade, mais ne ment jamais”



« Les pièces n’étaient jouées qu’une fois dans la cité, les rôles étaient distribués, mais pas l’intégralité du texte. En ces temps de grande oralité, les comédiens pouvaient retenir des milliers de vers », explique Didier Pralon. Écrites en poésie, mais dans un langage de tous les jours, les pièces, notamment les chants, sont reprises par les spectateurs durant les grandes sarabandes des Dionysies.



Ces fêtes se déroulaient de décembre à janvier pour les Dionysies rurales, de janvier à février pour les Lénéennes, et de mars à avril pour les grandes Dionysies. 30 000 spectateurs se pressaient à ces festivals, selon Platon dans Le Banquet. « Une source sûre ? », interroge Serge Valletti. « Platon galéjade, mais ne ment jamais », tranche le professeur Pralon.



« À l’époque, les textes sont écrits sur des papyrus, tressés et encollés, très fragiles, et une pièce nécessite parfois plusieurs rouleaux », poursuit-il. Il faut attendre le IIe siècle av. J.-C. pour qu’apparaisse à Pergame, le parchemin (mot dérivé de pergamena, « peau de Pergame »), la peau d’animal comme support d’écriture qui permet de relier les manuscrits sous forme de codex, ancêtre des livres modernes.



Les trajets complexes empruntés pour venir jusqu’à nous



C’est grâce à Aristophane de Byzance (un homonyme), qui au IIIe siècle av. J.-C. fait une copie fidèle de la plupart des auteurs grecs, que ces textes ont été préservés, et par la suite, grâce au travail des moines copistes des abbayes « qui y prenaient peut-être quelque plaisir », avance Didier Pralon avec malice, car, précise-t-il, « ceux-ci finissaient parfois leur copie en demandant pardon à Dieu pour avoir copié de telles obscénités »…



Sur un ton plus grave, il rappelle les diverses avanies subies par les textes au cours de leur longue transmission, telles que les incendies et destructions (la bibliothèque d’Alexandrie, mémoire du monde, fut ravagée trois fois) ou encore les censures, la plus terrible advenant entre le VIIe et IXe siècle dans le monde byzantin à l’époque des iconoclastes, « les talibans de l’ère chrétienne », commente Serge Valletti, et en Occident, dès la proclamation du christianisme comme seule religion de l’Empire (IV siècle), avec la destruction par une partie du clergé des œuvres jugées hostiles à la doctrine chrétienne.



Les textes ayant survécu sont ensuite soumis au « choix romain », entre -31 à 600 apr. J.-C.. « Des pièces sont sélectionnées pour être enseignées à la jeunesse », explique Didier Pralon, parmi elles, sept pièces d’Eschyle (sur 110), sept de Sophocle (sur plus de 100), dix-neuf d’Euripide (sur 90) et onze d’Aristophane (sur 44), ce seront les plus copiées et les mieux diffusées et donc celles qui nous parviendront.



Réattribuer les répliques aux personnages



Pour ce qui est d’Aristophane, le plus ancien texte conservé est le manuscrit de Ravenne, composé en 980 apr. J.-C. par des moines copistes à partir de papyrus perdus. Or, « ces papyrus se présentaient sous forme de texte sans espaces entre les mots et les phrases en lettres capitales, les changements de répliques étaient juste signalés par un ou deux points, sans indication de nom de personnage ! », relate Serge Valletti. Petit exemple de ce que cela donnait avec le début d’une pièce de Feydeau :

TOUSMESREMERCIEMENTSCHERMONSIEUR

CERTAINEMENTMONSIEURCERTAINEMENTNOMDUNCHIEN. etc.



Pour l’homme de théâtre, c’est une révélation, « Je compris qu’il fallait tout chambouler, ne pas rester fidèle à la doxa ». Serge Valletti entreprend alors de « retrouver l’aiguille du comique dans cette meule de caractères », car on ne rit pas de la même façon selon à quel personnage est attribuée une réplique, « si Casse-toi pauv’ con est dit par un quidam ou un président de la république, ce n’est pas le même effet », éclaire Serge Valletti.