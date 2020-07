Rentrée littéraire : Le 23e Prix Wepler-Fondation La Poste ouvrira le bal

Comme chaque année, le jury a donc été repensé. il sera constitué de libraires, de critiques et de lecteurs dont une détenue du centre pénitentiaire de Rennes. Le Prix est doté d’une somme de 10.000 euros et de 3000 euros pour la mention spéciale qui récompense « l’excès, l’audace, la marge et l’érudition ».« En ces 23 ans, nous souhaitons plus que jamais, et surtout aujourd’hui, offrir à des auteurs contemporains une renaissance dans une époque quelque peu obstruée… N’est-il pas d’autant plus intéressant de tenter encore ensemble l’impossible ?»Le prix sera remis le lundi 2 novembre prochain, l'évènement inaugurera, pour la première fois, la semaine des prix littéraires, juste avant le Femina, le Médicis, le Renaudot et le Goncourt le lundi 2 novembre prochain.« Que d’autres se vantent des pages qu’ils ont écrites ; moi je suis fier de celles que j’ai lues », écrivait Jorge Luis Borges. Une approche que les organisateurs mettent « au cœur de notre action comme fer de lance pour renouveler, en la déployant dans toute sa vitalité ».