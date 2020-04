Replay, une websérie qui rejoue les scènes emblématiques du théâtre français

Chaque film est une immersion au cœur de ces textes intemporels, parfois méconnus ou oubliés. Ancrée dans un univers résolument contemporain, chaque scène est adaptée dans des décors quotidiens, parfois surprenants, qui révèlent la modernité et l’intemporalité des textes.Le Dom Juan de Molière opère ses jeux de séduction sur le plateau d’un shooting photo tandis que Médée et Jason, héros de la tragédie de Corneille, se déchirent dans une voiture et une station-service. Aux côtés de ces grands classiques, les œuvres d’autrices retrouvent une place : Brutus de Catherine Bernard, Le mariage de Victorinede Georges Sand ou encore Arrie et Pétus de Marie-Anne Barbier.Toutes ces pièces balayent le sentiment amoureux, thématique universelle choisie pour permettre au spectateur de s’identifier à tous les protagonistes et toutes les situations. Car la vocation de Replay est de toucher un public jeune pour qui le théâtre reste difficile d’accès.Le réalisateur Matthias Castegnaro a tourné la totalité des épisodes en plan séquence, inspiré par des filmscomme Victoria de Sebastian Schipper ou Birdman d’Iñárritu. L’absence de coupes renforce également la spontanéité du jeu des acteurs venus d’univers variés.8 épisodes de 8 minutes sont disponibles, coproduits par Arte France et La Blogothèque.Le Jeu de l’amour et du hasardDe Pierre de Marivaux (1730)Acte I, scène 1Avec Sara Forestier, India HairMédéeDe Pierre Corneille (1635)Acte III, scène 3Avec Lou de Laâge, Gaël Kamilindi (de la Comédie française)L’hôtel du libre échangeDe Georges Feydeau (1894)Acte I, scènes 7 et 8Avec Laurent Natrella (de la Comédie française), Camille Japy, Jina Djemba, Benoît BlancCyrano de BergeracD'Edmond Rostand (1897)Acte III, scène 7Avec Romane Bohringer, Ariane Mourier, Guillaume LabbéLe mariage de VictorineDe George Sand (1851)Acte II, scènes 3, 4 et 5Avec Margaux Chatelier ; Johann Dionnet, Aurélien Recoing, Sylvain TempierBrutusDe Catherine Bernard (1690)Acte III, scène 1Avec Sabrina Ouazani, Sandor FuntekDom JuanDe Molière (1665)Acte II, scène 5, 6 et 7Avec Nassim Si Ahmed, Christopher Bayemi, Marion Seclin, Leslie MedinaArrie et PétusDe Marie-Anne Barbier (1702)Acte I, scène 4Avec Christa Théret, David Salles