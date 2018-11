Résidence d’auteur au Japon : appel à candidatures de l’Institut Français 

L'Institut français lance un appel à candidatures pour une résidence d'artistes et de créateurs à la Villa Kujoyama, en 2020. Les résidents pourront bénéficier d'un séjour de 2 et 6 mois, dans l'unique résidence française de recherche et de création que la France possède en Asie. Chaque année, ce programme accueille en moyenne 15 projets.

Construite en 1992 par l'architecte Kunio Kato sur la montagne d'Higashiyama à Kyoto, la Villa Kujoyama est un lieu d'échanges interdisciplinaires et a pour vocation de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon.Les résidents sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l'ensemble de l'archipel. Pour ce faire, ils peuvent s'appuyer sur l'équipe de la Villa et sur le réseau culturel français au Japon constitué avec la Villa des 5 antennes de l'Institut français du Japon (Fukuoka, Kyoto, Osaka, Tokyo, Yokohama), des 4 Alliances françaises (Nagoya, Sapporo, Sendai, Tokushima), et d'un Institut de recherche (Tokyo).La Villa Kujoyama accueille en résidence des créateurs et artistes français et japonais à travers trois dispositifs.• En solo : un.e candidat.e française.e ou étranger.ère résident en France depuis au moins 5 ans présentent un projet de recherche et de création.• En binôme : deux candidat.e.s français.e.s ou étranger.ère résident.e.s en France depuis au moins 5 ans présentent un projet commun.• En duo : un.e candidat.e français.e ou étranger.ère résident.e en France depuis au moins 5 ans en collaboration avec un.e candidat.e japonais.e résident.e au japon présentent un projet commun.Les disciplines concernées sont nombreuses : architecture/paysage urbanisme, arts de la rue/cirque/marionnette, arts numériques et productions digitales/jeu vidéo, arts plastiques, bandes dessinées, cinéma/vidéo, critique d'art et commissaire d'expositions, danse/performance, design/graphisme, gastronomie, livre (littérature jeunesse), métiers d'art , mode, musique classique, musique contemporaine, musiques actuelles/jazz, photographie, théâtre.Il faut par ailleurs, pour être éligible :• Être un créateur ou artiste relevant des disciplines susnommées, souhaitant effectuer une recherche pour un projet spécifique à Kyoto,• Être diplômé.e depuis au moins 5 ans,• Être inscrit.e dans une démarche professionnelle durant toute la période de résidence• Posséder la nationalité française ou résider en France depuis au moins 5 ans,• Posséder la nationalité japonaise et résider au Japon.La sélection se déroule en plusieurs étapes : un comité d'experts examine l'ensemble des dossiers de candidature, présélectionne et auditionne les candidat.e.s, après quoi le comité final de sélection statue et désigne les résidents.L'inscription et le dépôt de candidatures se font sur la plateforme IFprog de l'Institut français La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 février 2019.Relevant de l'Institut français du Japon, la Villa Kujoyama est un établissement du réseau de coopération culturelle du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui bénéficie du soutien de l'Institut français et de la Fondation Bettencourt Schueller, mécène de la Villa depuis sa réouverture en 2014. La Fondation s'est engagée jusqu'en 2021 pour le financement des programmes de résidences et pour la seconde phase des travaux.