Retour de la manifestation dédiée au polar Lausan’noir en 2020

Précédemment, c’est Palexpo, à travers la Fondation pour l’Écrit — qui organise le salon du livre de Genève — qui avait la responsabilité de la manifestation en terres vaudoises. Cependant, en juin dernier, était annoncée la fin de l’événement — on évoquait alors une faible affluence, en regard des moyens déployés par les équipes.En 2018, la programmation avait pourtant été remodelée, et l’événement prenait place au Lausanne Palace, pour tenter de trouver une nouvelle attractivité.Pas d’édition 2019, donc, mais un retour en 2020, précisément du 29 au 31 mai, au Casino de Montbenon. C’est désormais l’association Polar Romand qui prend en charge le festival, avec Grand Chelem Event — qui organise déjà la grande manifestation, toujours en terres vaudoises, Le livre sur les quais, à Morges. Ce dernier vient d'ailleurs de se séparer de sa directrice artistique , pour donner un nouvel élan à sa prochaine édition.La direction artistique est assurée par la déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne. Isabelle Falconnier, déléguée de la ville à la politique du livre, indiquait déjà en juin dernier qu’elle ne laisserait pas la manifestation mourir. Il fallait pour se faire trouver les partenaires tant économiques que culturels et renouveler l’événement.L’autre point, plus stratégique, concerne le prix du polar : cette récompense était organisée par la ville, et non par Palexpo. En préservant le prix, Lausanne disposait d’une porte d’entrée pour reprendre en main Lausan’noir. Le prix sera d'ailleurs remis ce 13 novembre.La première édition de Lausan’noir s’était déroulée en 2016, sur deux journées, invitant une soixantaine d’auteurs, suisses, québécois et français.