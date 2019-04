Retour sur Résidences, des festivités avec l'auteur au centre

Dans le cadre du Relais Culturel Régional, la Communauté de Communes du Pays de Falaise a organisé, pendant 9 ans, des résidences d’auteurs. Initié en 2009, ce projet a permis d’accueillir 9 auteurs et illustrateurs. La Médiathèque du Pays fait un bilan de cette initiative à travers 3 jours de festivités littéraires tout public.De nombreux partenaires se sont associés à la réussite de cette aventure : la Région Normandie, l’Éducation Nationale, les partenaires culturels, les communes d’accueil (Pont-d’Ouilly, Potigny, Morteaux-Coulibœuf, Ouilly-le-Tesson, Falaise). Ce dispositif a ainsi permis aux élèves du territoire et aux habitants de partager de nombreux temps d’échange avec les auteurs, de découvrir autrement le plaisir de la lecture et de l’écriture partagée.Outre la journée professionnelle consacrée aux enjeux des résidences d'écriture , le festival Retour sur résidences propose une lecture musicale de Marcus Malte, le jeudi 25 avril à 20h à la Maison de la Musique de Falaise et un dîner littéraire, le vendredi 26 avril à 20h à la Salle du Pressoir.Le samedi 27 avril de 10h à 12h, à la Médiathèque de Falaise, les lecteurs pourront rencontrer les auteurs, en partenariat avec la librairie du Conquérant.Seront présents Céline Azorin (Résidence de janvier à juin 2010 à Pont-d’Ouilly), Christine Beigel (Résidence de janvier à juin 2012 à Morteaux-Couliboeuf), Alain Chiche (Résidence de janvier à juin 2014 à Falaise), Nathalie Desforges (Résidence de janvier à juin 2018 à Morteaux-Couliboeuf), Marcus Malte (Résidence de janvier à juin 2015 à Falaise), Thierry Maricourt (Résidence de janvier à juin 2017 à Falaise) et Hervé Mestron (Résidence de janvier à juin 2011 à Potigny).