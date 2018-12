Rétrospective sur l'oeuvre de Vladimir Jankélévitch exposée à la BnF

Vladimir Jankélévitch, 9 janvier 1980 © Sophie Bassouls

< > Vladimir Jankélévitch, Traité des vertus, chapitre 12 : La Méchanceté, BnF, dpt. des Manuscrits Vladimir Jankélévitch, Le Nocturne, BnF, dpt. des Manuscrits

Vladimir Jankélévitch fut professeur de philosophie à la Sorbonne, de 1951 à 1975. La morale, la métaphysique et la musique furent les grands domaines de prédilection de sa pensée. Engagé dans les combats de son siècle, durant la Résistance et contre l’antisémitisme de l'après-guerre, le rayonnement de ses écrits et de ses prises de position a su convaincre les cercles de spécialistes. Sa langue à la fois fluide et subtile, reconnaissable entre toutes, a également touché le grand public.L’exposition propose un regard rétrospectif organisé en cinq grandes sections : Les origines familiales et les années de formation, son activité d’enseignant et sa défense de l’enseignement de la philosophie, la période de la Seconde Guerre mondiale, la place de la musique dans sa pensée et, pour terminer, une présentation des grands manuscrits de Jankélévitch. Ces derniers synthéthisent le propos de l’exposition et metten l’accent sur les traces d’une grande pensée du paradoxe et de l’ineffable pour les hommes du XXIsiècle.L'exposition ouvrira ses portes du 15 janvier au 3 mars 2019 à la galerie des donateurs, à la Bibliothèque nationale de France (BnF), quai François Mauriac (Paris XIII). Retrouvez les horaires d'ouverture ici Une lecture de textes de Vladimir Jankélévitch par des comédiens de la Comédie-Française est prévue le samedi 19 janvier 2019, de 20h à 21h, dans la salle des manuscrits de la BnF-Richelieu. L'accès sera libre à tous les publics.