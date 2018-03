Retrouvez les lauréats mangas, BD et romans 2018 de L'Ange Bleu

On connaît les lauréats des prix littéraires de la librairie l’Ange Bleu du Loire et Cher. Ainsi trois mangas ont été récompensés par le prix Mangawa, deux bandes dessinées ont reçu le prix Bulles de Cristal, deux romans liés à l’imaginaire ont reçu le prix Chimère et deux romans de vie ont reçu le prix Real pour l’année 2018.



Cette année encore, ils ont été choisis par un jury de 15 000 jeunes à travers le monde de 11 à 18 ans après un an de sélection.



Les trois mangas du prix Mangawa sont :



Dans la catégorie Shonen, Im de Makoto Morishita traduit par Fédoua Lamodière chez Ki-oon, dans la catégorie Shojo, Perfect World de Rie Aruga traduit par Chiharu Chujo chez Akata et dans la catégorie Seinen, L’enfant et le maudit de Nagabe chez Komikku.



La sélection avait été proposée par Marie Lequenne, co-créatrice du prix. Les votes ont ensuite réuni 884 établissements, collèges, lycées et bibliothèques, de France, mais aussi à l’étranger.



Les deux bandes dessinées lauréates du prix Bulles de Cristal sont :



Dans la catégorie 11/14 ans, Imbattable de Pascal Jousselin chez Dupuis, dans la catégorie 15/18, Shangri-la de Mathieu Bablet chez Ankama.



La sélection avait été proposée par Thibault Garnier, graphiste passionné de BD. Les votes ont réuni 100 établissements à travers le monde.



Les deux romans de l’imaginaire lauréats du prix Chimère sont :



Dans la catégorie 11/14 ans, Power club d’Alain Gagnol chez Syros et dans la catégorie 15/18, Illuminae d’Amie Kaufman et Jay Kristoff, traduit par Corinne Daniellot aux éditions Casterman.



La sélection de romans avait été proposée par Morgane Vasta, libraire et médiatrice en littérature culturelle.



Les deux romans de vie lauréats du prix Real sont :