Révélation BD de l'ADAGP : appel à candidatures

Une somme de 5.000 €, un portrait filmé et diffusé sur le site d'Arte ainsi qu'une présentation dédiée sur les cimaises de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) constituent la dotation de ce prix.En juin 2020, un jury composé des organisateurs de Quai des Bulles et de professionnels sélectionnera dix auteurs, répondant aux critères d'éligibilité suivants :Pour candidater, il suffit d'envoyer à l'association Quai des Bulles le(s) livre(s) qui correspondent à ces critères, avant le 6 juin 2020 !Compte tenu des difficultés liées à l'acheminement du courrier, vous pouvez aussi les transmettre en format numérique à l'adresse suivante : florian@quaidesbulles.comÀ l'issue de la pré-sélection, un jury composé d'artistes, de journalistes et de professionnels, désignera le/la lauréat(e). Il/elle sera célébré(e) pendant le prochain festival Quai des Bulles, en octobre 2020.Les lauréats des Révélations BD précédentes :2016 : Néjib – Stupor Mundi, éditions Gallimard BD2017 : Robin Cousin – Le profil de Jean Melville, éditions FLBLB2018 : Aniss El Hamouri – Comme un frisson, éditions Vide Cocagne2019 : Eric Feres – Sabre, éditions Dargaud