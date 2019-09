. Revêtir les costumes originaux de Batman ou du Joker

< >

Dans le lot, se retrouveront donc les fameux costumes que Jack Nicholson et Michael Keaton endossaient dans le tout premier film de Tim Burton, sorti en 1989. Ils sont respectivement estimés entre 30/50.000 £ pour celui du Joker et 80/120.000 £ pour celui de Batman.On retrouvera aussi le costume du Riddler, porté par Jim Carrey dans Batman Forever, en 1995 : valeur entre 10 et 15.000 £. Ou encore celui de Robin, dans le film de 1997, estimé entre 8000 et 12.000 £.Les fans de chauve-souris pourront s'en donner à coeur joie, et revêtir pour finalement assez peu de frais la seconde peau du Chevalier Noir. Entertainement Memorabilia qui organise la vente ces 30 septembre et 1er octobre devrait faire des heureux. D'autres petits objets sont à découvrir, toujours dans le monde merveilleux de Gotham City et de ses joyeux malades mentaux.Avec notamment le chapeau de Double-Face alias Harvey Dent. Superbe.Pour prendre part à la vente, on pourra se draper dans sa cape noire à cette adresse