Riad Sattouf, premier auteur de BD à présider le Prix du livre Inter

Eva Bettan et Riad Sattouf © Radio France / Anne Audigier

.@RiadSattouf #giletsjaunes " je trouve qu'il y a quelque chose de très émouvant chez les gilets jaunes" #le79inter pic.twitter.com/bYQf8CfXLG — France Inter (@franceinter) January 31, 2019



La formule est désormais connue et pour 2019, aucun changement à attendre : un président auteur, dix livres retenus pour la sélection et 24 jurés pour s’étriper dans la défense des ouvrages. Avec une exemplaire parité entre hommes et femmes.Lancé aujourd’hui, le Prix du Livre Inter 2019 pose d’ores et déjà son calendrier. À compter de maintenant, il est possible d’envoyer sa candidature pour faire partie du jury. Et ce, jusqu’au 26 février date limite. La suite du programme sera la suivante :Jeudi 21 mars : Réunion des lecteurs de lettres en vue du choix des jurés.Début avril : annonce du nom des 24 jurés et des 10 livres en compétition.Début avril : envoi des livres au (ou à la) président(e) du jury et aux 24 jurés.Dimanche 9 juin : délibérations.Lundi 10 juin : annonce du livre primé.Riad Sattouf aura connu une année 2018 explosive : il est devenu, avec le tome 4 de L’arabe du futur, le meilleur vendeur de BD en librairie – et l’on recense plus de 94.000 exemplaires écoulés de cet album au cours de l’an passé. La série elle-même s’est vendue à plus de deux millions d’exemplaires à travers le monde, avec des traductions en 24 langues.Il sera également, outre sa présidence Pridulivrinterienne, le parrain de la Semaine de la langue française et de la Francophonie pour 2019. Elle aura pour thématique « À la découverte des métamorphoses de l’écriture ».« Riad Sattouf, qui rêvait de devenir pilote d’avion, dessine depuis tout petit et commence à publier des albums qu'il écrit et dessine seul au début des années 2000. Les pauvres aventures de Jérémie, Pascal Brutal, Retour au collège, Manuel du puceau sont publiés en quelques années. Il démarre en 2004 la vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo, dans lesquelles il saisit les conversations d'ado, d'élèves, ou de parents dans les lieux publics », relate France Inter.Quant au président lui-même, il biche. C’est la première fois qu’un auteur de BD sera à ce titre président du Prix du livre Inter. « Je suis très content, ça me fait très plaisir. On me propose parfois de faire partie d’un jury ou d’en être président et je refuse en général. » Mais là... il avoue d’ailleurs avoir tenté de faire partie des jurés voilà une vingtaine d’années, quand Emmanuel Carrère était président du prix. Pas tant que cela en réalité, c'était en 2003, et fut alors choisi La Petite Chartreuse de Pierre Péju (Gallimard)Sa dernière lecture ? Pilote de guerre de Saint-Exupéry. « J’avoue que je lis énormément de livres d’auteurs morts. Peut-être parce que je vieillis », lance-t-il à l’antenne avec un sérieux déconcertant. Et un humour indéniable. D’ailleurs, Saint-Ex est une lecture régulière, souligne-t-il. « J’adore l’idée d’avoir vécu quelque chose et de le raconter dans un livre et de ne pas être seulement écrivain ou artiste. Saint-Exupéry était pilote, il a fait plein d’autres choses... et j’aime les témoignages. »