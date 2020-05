Riccardino, lecture inédite du roman posthume d'Andrea Camilleri

premio chiara, CC BY 2.0

Elvira Sellerio, l’éditrice italienne de Camilleri, conservait dans un coffre-fort deux textes manuscrits : en décembre 2017, elle l’avait publiquement admis. Le premier Il campo del vassaio, paru le 20 mars 2008, n’a rien de fantastique. En revanche, un autre livre, qui raconte le départ de Montalbano, a fini par devenir un mythe. Riccardino était né.Camilleri l’avait annoncé : ce sera la fin de son personnage, car contrairement à un Sherlock Holmes ou un Maigret, le commissaire sicilien vieillissait au fil des ouvrages. Son idée de rédiger le dernier chapitre de ses aventures devait prendre du temps. Et ne pas décevoir les lecteurs — qui attendent depuis un long moment que Montalbano envoie tout péter pour vivre avec Livia.L’écrivain avait d’ailleurs envisagé, dès 2005 et assez sereinement, que le livre puisse sortir de façon posthume. Une dizaine de jours après sa mort, la prophétie s’est réalisée : l’éditrice a annoncé officiellement que Riccardino, conservé précieusement depuis des années dans ce coffre-fort — et alors que d’autres aventures continuaient de sortir — serait publié, avec l’accord de l’auteur, sous quelque temps.La maison d’édition basée à Palerme, Sellerio Editore, a prévu la sortie pour le mois de juillet. Les passionnés avaient d’ailleurs pu en découvrir un extrait, diffusé à cette adresse Mais ce sera à l’occasion du Salon du livre de Turin, qui a choisi de se dématérialiser pour assurer une édition 2020, qu’une lecture exceptionnelle sera organisée. Antonio Manzini, acteur, réalisateur et auteur de romans policiers (largement traduit en français), fera une lecture ce 16 mai du premier chapitre, à l’occasion du SalTo EXTRA Une rencontre unique, qui prolonge d’ailleurs l’amitié entre les deux hommes : l’auteur de Rocco Schiavone avait rencontré le créateur de Montalbano à l’âge de 22 ans, à l’académie d’arts dramatiques Silvio D’Amico de Rome. Ils avaient alors lié une relation qui ne prit fin qu’avec la mort du maestro Pour écouter la lecture, prévue à 18 h 20, ce sera par ici