Richard Powers reçoit le Grand Prix de Littérature Américaine 2018

Créé en 2015, le Grand Prix de Littérature Américaine récompense chaque année un roman américain traduit en français, paru depuis le 1er janvier de la même année, et se distinguant par ses qualités littéraires de premier plan.



Richard Powers à Vincennes lors du 9e Festival AMERICA, septembre 2018. © Pauline Maillet/Festival AMERICA

Succédant à Laird Hunt pour Neverhome (Actes Sud, 2015), Atticus Lish pour Parmi les loups et les bandits (Buchet-Chastel, 2016) et à Richard Russo pour À malin, malin et demi (Éditions Quai Voltaire, 2017), Richard Powers est le lauréat de l’édition 2018 avec L’Arbre Monde, paru en septembre au Cherche-Midi.



Rejoint par Alice Déon qui succède à Olivier Cohen, le jury se compose de neuf membres comprenant trois critiques littéraires – Philippe Chevilley (Les Échos), Bruno Corty (Le Figaro), Orianne Jeancourt (Transfuge) – , trois éditeurs – Alice Déon (La Table ronde), Francis Geffard (Albin Michel), Emmanuelle Heurtebize (Delcourt Littérature) – , et trois libraires – Sylvie Loricquer (L’Attrape-Cœurs, Paris), Jean-Christophe Millois (Librairie de Paris) et Pascal Thuot (Millepages, Vincennes).

Réunis le 9 novembre, les jurés ont choisi de récompenser L’Arbre Monde de Richard Powers traduit par Serge Chauvin. À ses côtés dans la dernière sélection, Une douce lueur de malveillance de Dan Chaon (Albin Michel) et Le Mars Club de Rachel Kushner (Stock).



Le Grand Prix de Littérature Américaine sera remis à Richard Powers n novembre à Paris.