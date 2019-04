Richard Powers sacré par le Prix Pulitzer de la fiction

Le prix Pulitzer de la fiction est remis depuis 1948 pour récompenser une œuvre littéraire de fiction d'un auteur américain. Cette année, le prix revient à Richard Powers et son roman L'Arbre Monde (traduit de l'anglais par Serge Chauvin aux éditions du Cherche-Midi).









Voici un résumé de l'oeuvre de Richard Powers :

Dans ce nouveau roman, Richard Powers embrasse un sujet de la nature et de nos liens avec elle. Les destins des protagonistes de ce récit (un psychologue, un étudiant, un concepteur de jeux électroniques, un photographe amateur, une botaniste visionnaire) s’entrelacent autour de ce qui est peut-être le premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Richard Powers explore le drame écologique et notre lente noyade dans le cyber world, et nous rappelle que sans la nature notre culture n’est que ruine de l’âme.

Le même jour ont été décerné les prix Pulitzer du théâtre, de la biographie, de l'Histoire, de la Poésie, de la Musique et d'une oeuvre de non-fiction. Voici les lauréats par catégorie :- Théâtre : Fairview, de Jackie Sibblies Drury- Biographie : Frederick Douglass: Prophet of Freedom, de David W. Blight- Histoire : The New Negro: The Life of Alain Locke, de Jeffrey C. Stewart- Poésie : Be With, de Forrest Gander (New Directions)- Musique : p r i s m, de Ellen Reid- Oeuvre non-fictionnelle : Amity and Prosperity: One Family and the Fracturing of America, de Eliza Griswold.Deux prix Pulitzer spéciaux ont également été décernés. Le premier pour le Capital Gazette afin de récompenser sa couverture en hommage à ses cinq membres ayant perdu la vie, le 28 juin 2018, sous les balles d'un homme qui en voulait au quotidien pour avoir publié un article sur lui. Le second est attribué à titre posthume à Aretha Franklin pour sa contribution à la musique américaine pendant plus de cinq décennies.Richard Powers - L'Arbre-monde, trad. de l'anglais par Serge Chauvin - Editions du Cherche-Midi - 9782749158273 - 22 €