Rick Famuyiwa écrira et réalisera l'adaptation de Black Hole, de Charles Burns

La très courtisée adaptation de la bande dessinée Black Hole, de Charles Burns, publiée entre 1995 et 2005 aux États-Unis et par Delcourt en France de 1998 à 2005, pourrait bien avoir trouvé son scénariste et réalisateur. L'Américain Rick Famuyiwa a notamment signé Dope en 2015, se chargerait de l'ensemble. Avec un sacré défi pour une BD culte, saluée par un Harvey Award, un Ignatz Award et un Eisner Award...

À la production de cette adaptation, New Regency et la société de Brad Pitt, Plan B Entertainment, qui concrétisent un projet remontant déjà à 2005, année de la conclusion de la série Black Hole de Charles Burns. Le réalisateur français Alexandre Aja avait été pressenti pour réaliser le film Black Hole, puis David Fincher, avec un duo de rêve à ses côtés, Neil Gaiman et Roger Avery, coauteur de Pulp Fiction.

Finalement, près de 15 ans plus tard, le projet revient dans son intégralité à Rick Famuyiwa, salué en 2015 pour son film Dope et qui fut, pendant un moment, cité pour le film Flash chez DC Comics, avant d'annoncer son départ du projet en 2016.

Le résumé de l'éditeur pour Black Hole :

Dans une petite ville américaine, une étrange maladie fait son apparition. Ce mal, vite baptisé « la Crève », affecte exclusivement la population adolescente. Les symptômes, aussi variés qu'imprévisibles, provoquent parfois d'ignobles mutations. Rapidement, les pestiférés s'isolent et tentent de vivre avec cette maladie venue de nulle part...

