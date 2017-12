Rien ne vaut la douceur du foyer, un Mary Higgins Clark inédit sur France 3

Les nombreux romans de Mary Higgins Clark, une des références du roman policier outre-Atlantique, ont connu des dizaines d'adaptations télévisées. Récemment, la chaîne France 3 s'est lancée dans l'adaptation de plusieurs romans de l'auteure américaine, revisités à la sauce française. Après Deux petites filles en bleu, Souviens-toi, Les Années perdues ou Ce que vivent les roses, France 3 annonce Rien ne vaut la douceur du foyer pour le 2 janvier 2018.

Le téléfilm est réalisé par Laurent Jaoui, et le scénario, adapté du roman de Mary Higgins Clark, est signé par Charlotte Paillieux et Kéthévane Davrichewy. Au casting, on signale Annelise Hesme (Cécile), Grégori Dérangère (Alex), Yann Sundberg (Nicolas Frémont), José Heuzé (Paul Assenat), Françoise Lépine (Françoise) et Philippe Chevallier (Joël Vimont).

Le synopsis de Rien ne vaut la douceur du foyer :

Lisa Berton a tenté d'oublier son passé, la maison où sa mère est morte, où elle a été accusée de l'avoir tuée lorsqu'elle n'avait que 10 ans. Pour beaucoup la petite Lisa était bien une criminelle. 20 ans plus tard, Lisa, devenue Cécile Morel, connaît enfin le bonheur auprès d'Alex à qui elle n'a jamais parlé de cette tragédie. Le couple décide de racheter Beauregard, la propriété d'enfance de Cécile afin que cette dernière puisse faire le deuil de ce douloureux passé. Mais à leur arrivée sur les lieux, ils trouvent une inscription, en lettres rouge sang sur la façade : « Danger ! Maison de la petite Lisa ». Quelqu'un connaît la véritable identité de Cécile et va tenter de lui faire endosser de nouveaux crimes...

Le tournage de ce téléfilm a eu lieu à Marseille en février et mars 2017. Rien ne vaut la douceur du foyer est une production EuropaCorp Television, avec la participation de France Télévisions.

Le roman Rien ne vaut la douceur du foyer avait été publié en 2005 en version originale (No Place Like Home) et traduit la même année par Anne Damour aux éditions Albin Michel.

Mary Higgins Clark - Rien ne vaut la douceur du foyer - traduit par Anne Damour - Le Livre de Poche - 9782253116356 - 7,60 €