Roadmaster, de Stephen King, bientôt porté au cinéma

Un nouveau projet d'adaptation d'une œuvre de Stephen King déboule vitesse grand V : Roadmaster, publié en français en 2004 par Albin Michel dans une traduction de François Lasquin, intéresse Hollywood. Le récit, au centre duquel trône une Buick 8 Roadmaster, avait déjà fait l'objet de plusieurs projets, mais ce dernier devrait se concrétiser, en plein renouveau d'intérêt pour les livres de Stephen King.

Détail de la couverture de Roadmaster

Longtemps dans les cartons de George Romero, puis de Tobe Hooper, deux réalisateurs de films d'horreur aujourd'hui disparus, Roadmaster, roman fantastique publié en 2002 sous le titre original From a Buick 8, a vu ses droits d'adaptation achetés par Hyde Park Entertainment.

Son PDG, Ashok Amritraj, a nommé William Brent Bell à l'écriture du script et à la réalisation du long-métrage. Scénariste et réalisateur de films d'horreur, William Brent Bell a réalisé Stay Alive en 2006, The Devil Inside en 2012 et dernièrement The Boy, en 2016.

From a Buick 8, qui évoque bien sûr Christine, une voiture démoniaque mise en scène dans le roman du même titre de Stephen King publié en 1983, se déroule à Statler, où d'étranges événements, qualifiés de supernaturels, se produisent. Il apparait qu'une Buick 8 Roadmaster de 1954 en est la cause...

Le film à venir s'ajoute à la longue, très longue liste de longs-métrages en préparation, tirés d'une œuvre de King : citons notamment Les Tommyknockers, Marche ou Crève, The Outsider ou encore Charlie.

via Deadline