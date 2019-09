Robert Downey Jr. sur la trace des premières adaptations de Sherlock Holmes

Le Retour de Sherlock Holmes, 1929 (via Imdb

Jude Law en Watson et Robert Downey Jr. en Holmes



Retracer le parcours cinématographique de Sherlock Holmes : telle est la mission que se sont confiés l'UCLA Film & Television Archive, organisation qui œuvre à la conservation des archives audiovisuelles, et Baker Street Irregulars. Leur travail sera parrainé par celui qui a incarné dernièrement Sherlock Holmes — en concurrence avec Benedict Cumberbatch — Robert Downey Jr., qui mettra en lumière leur travail.« Nous avons décidé qu'il serait vraiment important et intéressant de mener un projet de recherche pour déterminer combien de films Sherlock Holmes existent, et dans quelles conditions ils ont survécu, avant que l'UCLA Film & TV Archive ne se lance dans une entreprise de conservation », explique Jan-Christopher Horak, directeur de l'UCLA, à propos du projet « Searching for Sherlock: The Game’s Afoot ».L'entreprise vise bien sûr les premières décennies de l'histoire du cinéma, et en particulier les films muets : particulièrement fragiles, les pellicules sur lesquelles sont enregistrés ces longs-métrages ont pu être, au choix, perdues, détruites dans des incendies (car très inflammables) ou tout simplement dégradées par le temps.Une grande enquête va ainsi être menée, en particulier aux États-Unis, en Angleterre et en France, pour réunir des œuvres ou des extraits d'œuvres et ainsi reconstituer l'histoire de Sherlock Holmes au cinéma. En 2014, une recherche avait été couronnée de succès en remettant la main sur un film de 1916, Sherlock Holmes d'Arthur Berthelet, avec William Gillette et Ernest Maupain.« Beaucoup de ces films sont perdus, dans la mesure où l'on ignore si des exemplaires ont perduré. Nous connaisson ces films, mais personne ne les a vu depuis des décennies. Et nous espérons que des exemplaires sont encore disponibles », résume Leslie Klinger, membre du cercle de passionnés qu'est Baker Street Irregulars.Le travail qui les attend est d'une envergure rare : Sherlock Holmes fait partie des personnages les plus portés à l'écran, tant en films qu'en séries télévisées, mais la passion, le goût de la recherche et la valeur des découvertes sauront motiver tous ces enquêteurs...via LA Times