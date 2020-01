Robert Kirkman, cocréateur de The Walking Dead, honoré au FIBD d'Angoulême

Robert Kirkman en 2019 (photo d'illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

[Live Tweet] Le Fauve d'honneur est attribué à Robert Kirkman, auteur de The Walking Dead ! pic.twitter.com/dAjEnNKHCG — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) January 29, 2020

Robert Kirkman succède à un autre Américain, Frank Miller , récompensé lors du FIBD 2019. Le créateur de The Walking Dead, présent lors du Festival, voit aussi cette 47e édition lui consacrer une exposition entière, véritable rétrospective sur une oeuvre qui ne se limite pas à des zombies...Né en 1978, engagé dans la publication à travers la structure Image Comics, le scénariste aime questionner les relations entre être humains, dans la famille avec Invincible (2002-2018) et Outcast (en cours), ou, à une échelle plus importante, dans la société, avec The Walking Dead (2003-2019) et Oblivion Song (en cours).« Robert Kirkman, Walking Dead et autres mondes pop » est présentée à la Médiathèque L'Alpha, du 30 janvier au 2 février prochain.