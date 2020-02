Robert Pattinson dans l'adaptation du livre Des étoiles à midi, de Denis Johnson

Claire Denis, en 2019 (Reykjavik IFF, CC BY-ND 2.0)

Publié en 1986 aux États-Unis, Des étoiles à midi s'inscrit à première vue dans la tradition du roman anglo-saxon qui, de Joseph Conrad à Paul Bowles en passant par William Vollman, nous entraîne, au-delà des frontières de l'Empire, vers la sauvagerie de cieux faussement protecteurs.

Mais ici, dans ce Nicaragua de 1984 en pleine révolution sandiniste, le traditionnel héros est une jeune Américaine énigmatique — prostituée ? Journaliste ? Employée d'une ONG ? – et le décor évoque un enfer moite et décomposé. À Managua seuls le rhum, la « clim » et le sexe offrent un répit passager ; mais lorsque la narratrice et son naïf protégé anglais veulent fuir cet enfer pour rejoindre le Costa Rica voisin, c'est à leur insu dans un cercle plus brûlant de l'enfer qu'ils pénètrent.

À la tête d'une distribution d'acteurs pas encore finalisée, Robert Pattinson et Margaret Qualley, pour un projet dévoilé à l'occasion du Berlin Film Festival, produit par RT Features et Curiosa Films.Il s'agira d'une seconde collaboration pour Pattinson et Denis, qui ont déjà travaillé ensemble pour High Life, en 2018. Encore sur le tournage de The Batman, l'acteur devrait ensuite enchainer avec le film de Claire Denis, attendu en salles en 2021.Margaret Qualley, elle, sera visible prochainement, en 2020, dans My Salinger Year, un film qui raconte l'histoire d'une apprentie écrivaine, embauchée comme assistante de l'agente littéraire du célèbre et mystérieux auteur JD Salinger...Le résumé de l'éditeur pour Des étoiles à midi :via Variety