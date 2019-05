Robert Pattinson grand favori pour revêtir le costume de Batman

L'ancien acteur phare de la série de films Twilight serait en cours de négociations pour devenir le nouveau visage de Bruce Wayne et Batman. Les prochaines aventures de l'homme chauve-souris sont entre les mains de Matt Reeves, qui a notamment réalisé les deux dernières suites de la trilogie La Planète des Singes.





Robert Pattinson (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)





À la surprise générale, bien que rien ne soit encore officiel, Robert Pattinson est donné comme favori pour devenir le nouveau Chevaier Noir de Gotham. Les prochaines aventures de Batman devraient voir le jour le 25 juin 2021 dans nos salles. Le film, réalisé par Matt Reeves, devrait être placé en pré-production cet été.



Si Pattinson, actuellement âgé de 33 ans, venait à réellement faire partie du casting, il serait le deuxième plus jeune acteur à avoir été choisi pour jouer le rôle de Bruce Wayne sur grand-écran. La première place est bien évidemment gardée par Christian Bale, qui avait 31 ans lors de la création du fim Batman Begins en 2005 par Christopher Nolan. Les studios Warner Bros. n'ont fait aucun commentaire sur le sujet pour le moment.



Même si les rumeurs s'avéraient fausses, comme ce fut le cas pour Armie Hammer, l'acteur est déjà bien chargé pour les prochains temps. Il joue actuellement dans le film The Lighthouse, qui sera présenté au Festival de Cannes sous peu, et deux autres films : The King, une évocation de la vie du roi d'Angleterre Henri V, et Waiting For The Barbarians. David Nolan lui aurait même trouvé un rôle pour son prochain long-métrage, demeurant encore sans titre et prévu pour 2020.