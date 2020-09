Rodolphe Tissot adapte Clèves de Marie Darrieussecq, pour Arte

Entourée d'un père extraverti, d'une mère défaillante et d'un étrange voisin mi-grand-frère mi-nourrice, Solange, que l'on retrouve à 12 puis 15 ans, plonge dans un monde adulte qu’elle croit trop vite comprendre — avec des conséquences qu’elle ne maîtrisera pas.



Photographie : G.Garitan, CC BY-SA 4.0

Réalisateur et scénariste, Rodolphe Tissot (Ainsi soient-ils) vient de démarrer le tournage de la fiction Clèves, d'après le livre éponyme de Marie Darrieussecq. Un portrait d'adolescente qui suit l'éveil à la sexualité et le parcours chaotique de Solange (Louisiane Gouverneur).Le synopsis du film :L'adaptation du livre de Marie Darrieussecq est signée par Rodolphe Tissot lui-même, avec Marianne Pujas. Ont aussi collaboré au scénario Fanny Burdino et Vincent Poymiro.On retrouve au casting de cette fiction Sarah Suco (Les éblouis, Les invisibles), Vincent Deniard (Gaspard va au mariage) et Alexandre Steiger (Alice et le Maire, Perdrix, L'ordre et la morale).Clèves est une coproduction ARTE France et Avenue B Production.