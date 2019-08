Roman, BD, autopublication : les lauréats des Hugo Awards 2019 dévoilés

Découvrez les lauréats des Hugo Awards 2019 :

Les prix Hugo Awards sont considérés comme des récompenses parmi les plus prestigieuses pour la science-fiction et la fantasy. Son nom rend hommage à Hugo Gernsback, fondateur d’un des premiers magazines de science-fiction américains, Amazing Stories.Le nombre de catégories récompensées a évolué au fil du temps, à mesure que la science-fiction et la fantasy se sont étendues à de nouveaux médias tels que le cinéma et la télévision.Les lauréats sont élus par un collège de fans membres de la World Science Fiction Society et reçoivent un trophée en forme de fusée lors de la World Science Fiction Convention ( Worldcon ) annuelle. Cette année, 3097 votes ont été exprimés pour la sélection finale dans les 20 catégories. 1800 candidatures valides avaient été précédemment envoyées.

Meilleur Roman :

The Calculating Stars, Mary Robinette Kowal, ed. Lady Astronaut, 2018.

Meilleure Novella :

Schémas artificiels, Martha Wells, trad. Mathilde Montier, ed. L’Atalante, 2019.

Meilleure Novelette :





If at First You Don’t Succeed, Try, Try Again, Zen Cho, ed. Joel Cunningham, 2018.A Witch’s Guide to Escape: A Practical Compendium of Portal Fantasies, Alix E. Harrow, Apex Magazine, février 2018.Wayfarers, Becky Chambers, ed. Hodder & Stoughton/Harper Voyager.Archive of Our Own, un projet de Organization for Transformative Works.Monstress, volume 3 : Erreur fatale, écrit par Marjorie Liu, dessiné par Sana Takeda, trad. Sophie Watine-Vievard, éd. Delcourt, 2018.Spider-Man : New Generation, scénarisé par Phil Lord et Rodney Rothman, réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, Sony, 2018.L’épisode (Les) Janet de la saison 3 de The Good Place, scénarisé par Josh Siegal et Dylan Morgan, réalisé par Morgan Sackett, NBC.Gardner R. Dozois.Navah Wolfe.Charles Vess.Uncanny Magazine n° 24, édité par Lynne M. Thomas, Michael Damian Thomas et Michi Trota ; podcast produit par Erika Ensign et Steven Schapansky ; Disabled People Destroy Science Fiction numéro spécial édité par Elsa Sjunneson-Henry et Dominik Parisien, 2018.Lady Business, édité par Ira, Jodie, KJ, Renay et Susan.Our Opinions Are Correct, présenté par Annalee Newitz et Charlie Jane Anders.Foz Meadows.Likhain (Mia Sereno).The Books of Earthsea: The Complete Illustrated Edition, illustré par Charles Vess, écrit par Ursula K. Le Guin, Saga Press / Gollancz.Children of Blood and Bone, Tomi Adeyemi, Pan Macmillan, 2018.Jeannette NgDécouvrez la retrospective des lauréats des Hugo Awards de 2019 et 1944 :