Roman, BD, court-métrage : le Prix SNCF du Polar 2020, palmarès

Le Sud de Marion Brunet n’est pas celui des vacanciers qui se dorent au soleil de Provence. Plutôt des familles modestes, de jeunes parents déjà fatigués et des adolescentes qui voudraient vivre autre chose et ailleurs. Mais la liberté n’existe que dans les chansons qui passent en boucle à la fête foraine du coin et les ados sont des proies faciles. Un roman noir bouleversant, puissant.

En pleine nuit, dans les rues de Londres, un homme court simplement vêtu, hagard et blessé au bras. Il est interpellé par la police. Plus tard, dans la matinée, le détective Sherlock Holmes fuit son ennui avec quelques pincées de drogue. Son ami Watson lui rend visite et tente de le sortir de sa léthargie habituelle en lui apportant les nouvelles du Times. Fort opportunément, Mme Hudson annonce alors une visite : un patient pour le docteur Watson escorté par un agent de police. Il s’agit du docteur Herbert Fowler, un confrère qui demande à être soigné de toute urgence. Symptômes ? Un gigantesque trou de mémoire et une clavicule

cassée. Il n’en faut pas plus à Holmes pour trouver le cas du docteur tout à fait atypique, et déjà son cerveau se met en branle...

À l’issue d’un braquage, deux croque-morts sont dépossédés du cercueil et du corps dont ils ont la charge et récupèrent en lieu et place le butin des malfaiteurs. Cette brochette de bras cassés va devoir organiser un échange.

Marion Brunet, Prix SNCF du Polar, catégorie Roman, pour L'été circulaire (Le Livre de Poche)Le résumé de l'éditeur :Après des études de lettres, Marion Brunet a travaillé comme éducatrice spécialisée dans différents secteurs, notamment en psychiatrie. Actuellement, elle est lectrice pour diverses maisons d’édition et anime des rencontres littéraires auprès des scolaires. Elle est également autrice de romans « young adult », dont Dans le désordre sorti en 2016 aux éditions Sarbacane.Cyril Liéron et Benoît Dahan, Prix SNCF du Polar, catégorie BD, pour Dans la tête de Sherlock Holmes (Ankama)Le résumé de l'éditeur :Cyril Liéron, coloriste depuis 1995, a travaillé notamment sur Percevan, L'Arcantane Noire, Le Maître des Étoiles, Barbe Rouge, Red label Voodoo, Cotton Kid, Coyotte Noir, Le bras de Fer et La maison piège. Benoît Dahan, scénariste, dessinateur et coloriste, s’est beaucoup consacré à l’illustration de presse (Le Monde, Libération, Le Point, Science et vie junior...) et aux livres jeunesse.Martin Darondeau, Prix SNCF du Polar, catégorie Court-métrage, pour Troc MortLe résumé :Né en 1990, Martin Darondeau est à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Il a étudié la réalisation à l’école de cinéma ESRA et a pris des cours de théâtre au cours Simon ainsi qu’à l’Acting International de Paris. En 2017, il achève son premier court-métrage de cinéma en tant que réalisateur, Troc Mort. Il travaille actuellement à son premier long-métrage.