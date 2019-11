Roman, BD, court-métrage : les sélections du Prix SNCF du Polar

Les sélections sont les suivantes :L'écrivain public, Dan Fesperman, Traduction Jean-Luc Piningre, 10/18Le Diable en personne, Peter Farris, Traduction Anatole Pons, GallmeisterL'été circulaire, Marion Brunet, Le Livre de PocheLes chemins de la haine, Eva Dolan, Traduction Lise Garond, PointsSeules les bêtes, Colin Niel, Babel / Actes SudLe manuscrit inachevé, Franck Thilliez, PocketCassandra Darke, Posy Simmonds (Denoël Graphic)Tumulte, John Harris Dunning et Michael Kennedy (Presque Lune)Le Detection Club, Jean Harambat (Dargaud)Grass Kings, Matt Kindt & Tyler Jenkins (Futuropolis)Dans la tête de Sherlock Holmes #1, Cyril Lieron Benoit Dahan (Ankama)No Direction, Moynot (Sarbacane)Troc Mort, Martin Darondeau, La Voie Lactée, Slumdog Production, Les Films du DucSpeed Dating, Daniel Brunet et Nicolas Douste, AS&M ProdHasta Que La Celda Nos Separe, M. & J. Emmanuelli, Black Dog Production, Mansion, French Alliance of Puerto RicoCarjack, Jeremiah Jones, Shorts international LTDPenny Dreadfull, Shane Atkinson, Rob CristianoKérozène, Joachim Weissmann, ArtemisProductionsL'accordeur, Olivier Treiner, 24-25 Films