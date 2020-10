Roman, BD, essai : le magazine Les Inrocks présente ses prix littéraires

Attentionnée, la rédaction des Inrocks a pensé à Emmanuel Carrère : pour lui éviter l'expérience désagréable du Prix Goncourt, la catégorie « Prix du roman » précise « (ou récit littéraire) »... Les traducteurs des ouvrages étrangers ont eu droit à moins d'égard, et nous avons pris soin d'ajouter leurs noms.Emmanuel Carrère, Yoga (POL)Eric Reinhardt, Comédies Françaises (Gallimard)Alice Zeniter, Comme un empire dans un empire (Flammarion)Pierre Ducrozet, Le grand vertige (Actes Sud)Constance Debré, Love me tender (Flammarion)Simon Liberati, Les Démons (Stock)Lola Lafon, Chavirer (Actes Sud)Laurent Mauvignier, Histoires de la nuit (Minuit)Rebecca Lighieri, Il est des hommes qui se perdront toujours (POL)Leïla Slimani, Le Pays des autres. Tome 1. (Gallimard)Colson Whitehead, Nickel Boys, traduit par Charles Recoursé (Albin Michel)Aharon Appelfeld, Mon père et ma mère, traduit par Valérie Zenatti (L’Olivier)Lucy Ellmann, Les Lionnes, traduit par Claro (Seuil)Enrique Vila-Matas, Cette brume insensée, traduit par André Gabastou (Actes Sud)JK Stefansson, Lumière d’été, puis vient la nuit, traduit par Éric Boury (Grasset)Etgar Keret, Incidents au fond de la galaxie, traduit par Rosie Pinhas-Delpuech (L’Olivier)Patti Smith, L’Année du singe, traduit par Nicolas Richard (Gallimard)Maya Angelou, Rassemblez-vous en mon nom, traduit par Christiane Besse (Notabilia/Noir sur blanc)Deborah Levy, Le Coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir, traduits par Céline Leroy (Le Sous-Sol)Charles Yu, Chinatown, intérieur, traduit par Aurélie Thiria-Meulemans (Aux Forges de Vulcain)Vanessa Springora, Le Consentement (Grasset)Fatima Daas, La petite dernière (Notabilia/Noir sur blanc)Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide (Bourgois)Lou Darsan, L’arrachée belle (La contre allée)Hadrien Bels, Cinq dans tes yeux (l’Iconoclaste)Francesca Serra, Elle a menti pour les ailes (Anne Carrière)Mireille Gagné, Le Lièvre d’Amérique (La Peuplade)Sandra Lucbert, Personne ne sort les fusils (Seuil)Leonora Miano, Afropea (Grasset)Barbara Stiegler, Du cap aux grèves - récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 - 17 mars 2020 (Verdier)Yann Dedet, Le Spectateur zéro (P.O.L)Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel, "Ne nous libérez pas, on s’en charge !". Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. (La Découverte)Natacha Michel, Le roman de la politique (La Fabrique)Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle (Grasset)Johann Chapoutot, Libres d’obéir. Le management du nazisme à aujourd’hui. (Gallimard)Baptiste Morizot, Manières d’être vivants (Actes Sud)Georges Vigarello, Histoire de la fatigue (Seuil)Florence Dupré La Tour, Pucelle (Dargaud)Fabien Vehlmann, Gwen de Bonneval, Hervé Tanquerelle et Fred Blanchard, Le dernier atlas, tome 2 (Dupuis)Loo Hui Phang /Hughes Micol, Black-out (Futuropolis)Derf Backderf, Kent State Quatre morts dans l’Ohio, traduit par Philippe Touboul (ça et là)Léonie Bischoff, Anaïs Nin (Casterman)Lucas Harari, La dernière rose de l’été (Sarbacane)Cy, Radium Girls (Glénat)Feurat Alani, Falloujah : ma campagne perdue (Les Escales)Chris Ware, Rusty Brown (Delcourt)Luz /Virginie Despentes, Vernon Subutex (Albin Michel)