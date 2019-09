. Roman, poésie, traduction : la sélection des Prix Révélation SGDL 2019

ROMANS



POÉSIE

TRADUCTION

Les Prix Révélation de la Société des gens de lettres sont au nombre de 8 : Grand Prix du 1er roman, Prix Dubreuil du 1er roman ; Prix du 1er recueil de nouvelles ; Prix Révélation de Poésie ; Prix Révélation de Traduction ; Trois Prix Révélation (fiction, tous genres confondus).Jean-Baptiste Andrea, Cent millions d'années et un jour, l'IconoclasteEliane Arav, Théâtre au sang, Le chant des VoyellesStéphane Arfi, Trois jours à Jérusalem, JC LattèsDiane Brasseur, La partition, AllaryCamille Brunel, La Guérilla des animaux, AlmaDenis Drummond, La Vie silencieuse de la guerre, Cherche-MidiDalie Farah, Impasse Verlaine, GrassetMathilde Forget, A la demande d'un tiers, GrassetRyad Girod, Les Yeux de Mansour, POLEmmanuelle Grangé, Les amers remarquables, ArléaCatherine Gucher, Et qu’importe la révolution ? Le mot et le resteCécile Guidot, Les actes, JC LattèsVictor Jestin, La chaleur, FlammarionAlexandre Lenot, Ecorces vives, Actes SudMyriam Leroy, Les yeux rouges, SeuilBeata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés, AutrementJean-Baptiste Maudet, matador yankee, Le PassageMartin Mongin, Francis Rissin, éditions TusitalaSylvain Pattieu, Forêt furieuse, RouergueAnne Pauly, Avant que j’oublie, VerdierAlexis Potschke, Rappeler les enfants, SeuilDenis Rossano, Un père sans enfant, AllaryAlexandre Seurat, petit frère, La brune au RouergueIngrid Seyman, La petite conformiste, Philippe ReyMina Süngern, Martin de Tours, les éditions du Chemin de ferHyam Zaytoun, Vigile, Le TripodeArthur Billerey, A l’aube des mouches, éditions de l’AireKatia Bouchoueva, Alger céleste, éditions Publie.netTom Buron, Nadirs, maelstrÖm reEvolutionAnnie Dana, Il y avait, Rougier V. édEmmanuel Echivard, Avec l’ombre, Cheyne éditeurSébastien Fevry, Solitude Europe, Cheyne éditeurValère Kaletka, Quinquagenèse, Vibrations éditionsKillian Provost, Le contredit des villes, Fatrasies ÉditionsAnne-Emmanuelle Voterra, Scènes d’Hiroshima, LanskineMichael Gomez Guthart, La Liberté totale de Pablo Katchadjian, Attila (Espagnol – Argentine)Benoît Gréan, Grammaire de Guido Mazzoni, éditions Alidades (Italien)Alena Lapatniova, Les Enfants d’Alendrier d’Alhierd Bacharevic, Le Ver à Soie (Biélorussien)Marc Martin, Almanach de Péter N'adas, Phébus (Hongrois)Camille Nivelle, Les Dévastés de JJ Amaworo Wilson, L’Observatoire (Anglais Etats-Unis)Aude Monnoyer de Galland, Pardon, s’il te plaît, merci de Charles Yu, Aux Forges de Vulcain (Anglais Etats-Unis)Samuel Monsalve, XYZ de Clemente Palma, éditions Allia (Espagnol - Pérou)Étienne Naveau, tigre ! tigre ! de Mochtar Lubis, les éditions du Sonneur (Indonésien)Robert Peltier, Poésies choisies de Lermontov, Vibration éditions (Russe)Anne Reynès-Delobel, Fuir avant demain de Kay Boyle, UGA éditions (Anglais Etats-Unis)Claude-Raphaël Samama, Choix de poèmes de William Butler Yeats, éditions Petra (Anglais)