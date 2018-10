Romans, BD, courts métrages dans la sélection du Prix SNCF du Polar 2019

Le Prix SNCF du Polar 2019 dévoile sa sélection de romans, BD et cours métrages : lecteurs et cinéphiles amateurs de polar auront jusqu’au 31 mai 2019 pour défendre leurs œuvres favorites en votant lors des événements dont SNCF est partenaire et sur un site dédié. Jusqu’au 28 octobre, les livres et BD sélectionnés sont accessibles gratuitement sur l’application SNCF e-livre...





Les sélections sont les suivantes, par catégorie :



Catégorie Roman



Police d'Hugo Boris, Pocket

Le premier mai tomba la dernière neige de Jean Costin Wagner, traduit par Marie-Claude Auger, Actes Sud, « Babel Noir »

Dans les eaux du Grand Nord d'Ian McGuire, traduit par Laurent Bury, 10/18, « Univers Poche »

Bondrée d'Andrée A. Michaud, Rivages

Le verger de marbre d'Alex Taylor, traduit par Anatole Pons, Gallmeister



Catégorie Bande dessinée



Les Visés de Thomas Gosselin & Giacomo Nanni, Cambourakis

Commissaire Kouamé de Marguerite Abouet & Donatien Mary, Gallimard

Midi-Minuit de Doug Headline & Massimo Semerano, Dupuis « Aire Libre »

Du sang sur les mains, de l’art subtil des crimes étranges de Matt Kindt, traduit par Martine Céleste-Desoille, Éditions Monsieur Toussaint Louverture

Sudestada de Juan Sáenz Valiente, traduit par Thomas Dassance, Michel Lafon



Catégorie court métrage



Dekalb Elementary de Reed Van Dyk, N/A

Hors saison de Nicolas Capitaine, Céline Desoutter, Lukas Durkheim, Léni Marotte, Gobelins, l’école de l’image

Les grâcieuses d'Emmanuel Poulain-Arnaud, Fluxus Films

Retouch de Kaveh Mazaheri, Iranian Youth Cinema Society (IYCS)

Un geste héroïque d'Olivier Riche, David Merlin-Dufey, Autour d’un film productions

Wind in the night de Jesse Harris de Madison / Wine Production

Troc Mort de Martin Darondeau, La Voie lactée, Slumdog production et Les Films du Duc



Durant toute l’année, les 22 experts des 3 comités du Prix SNCF du Polar, conduits par Christine Ferniot pour le roman, Frédéric Prilleux pour la bande dessinée et Roland Nguyen pour le court métrage, recherchent les œuvres polar parues aux quatre coins du monde en livres poche, albums et films courts, pour proposer aux lecteurs et cinéphiles des sélections de qualité.



44.000 votes ont été enregistré lors de la 18e édition du Prix. En 2018, le Prix de la catégorie Roman a été remis à l'écrivain espagnol Victor del Arbol, dans la catégorie roman, pour son livre Toutes les vagues de l'océan, publié dans la collection Babel Noir des éditions Actes Sud et traduit par Claude Bleton, et dans la catégorie BD à Max de Radiguès pour Bâtard, chez Casterman.