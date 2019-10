Romans, essais et livres jeunesse pour le Prix Littéraire des Musiciens

Jérôme Bastianelli, La vraie vie de Vinteuil (Grasset)Vincent Borel, La vigne écarlate (Sabine Wespieser)William Boyd, L'amour est aveugle (Seuil)Marie Charvet, L'âme du violon (Grasset)Karol Beffa et Jacques Perry-Salkow, Anagrammes à quatre mains (Actes Sud)Bruno Messina, Berlioz (Actes Sud)Richard Newman et Karen Kirtley, Alma Rosé. De Vienne à Auschwitz (Notes de Nuit)Laurent Vilarem, Les silencieux (Aedam Musicae)Sylvaine Jaoui, Docteur Hope (Albin Michel Jeunesse)Susie Morgenstern, Be Happy! Mes plus belles comédies musicales (Didier Jeunesse)Tristan Pichard, Mozart vu par une ado (Poulpe Fictions)Anaïs Vaugelade, Robert Schumann, Des malheurs de Sophie, Avec Elsa Lepoivre et Claire-Marie Le Guay (Didier Jeunesse)Le jury 2019 réunit Dana Ciocarlie, pianiste, Laurent de Wilde, pianiste, jazzman, Elsa Dreisig, soprano, Philippe Hersant, compositeur, Jean-Claude Pennetier, pianiste, Alexandra Soumm, violoniste, Isabelle Bigaré, corniste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Bernard Boulfroy, violoniste, Orchestre National de Lyon, Jérôme Voisin, clarinettiste, Orchestre Philharmonique de Radio France, Caroline Verdu, directrice du Théâtre La Pépinière et Laurence Nobécourt, écrivain.La remise du prix, ouverte au public, aura lieu dans le cadre d'Orchestres en fête ! le samedi 30 novembre à 16h30 à la Philharmonie de Paris. L'année dernière , le Prix littéraire des Musiciens avait salué Ian Bostridge pour Le voyage d'hiver de Schubert (Actes Sud) et Stéphanie Kalfon pour Les parapluies d'Erik Satie (Joëlle Losfeld éditions).