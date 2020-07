Rome en proie aux craintes : le salon de la petite et moyenne édition annulé

crédit photo : Più libri più liberi

18 éditions seront passées et celle de 2020 portera le coup tant redouté : Più libri più liberi se tient en décembre, mais cette année, il n’y aura pas d’année. La Covid qui rampe, les craintes de voir de nouvelles vagues surgir, et plus encore, le désengagement des acteurs professionnels… autant de mauvaises nouvelles.Annamaria Malato, présidente de l’événement, donne immédiatement rendez-vous en 2021. « Nous avons étudié jusqu’au dernier moment la possibilité de gérer la Foire en toute sécurité, mais le sens des responsabilités devait prévaloir. »Chaque année, l’événement compte plus de 100.000 personnes, avec plus de 500 exposants et des milliers de conférenciers. Dans ces circonstances, assurer la distance de sécurité nécessaire devient trop complexe.« Puisqu’il est impossible d’établir des prévisions sur les 4 ou 5 prochains mois, nous estimons que renoncer est aussi un moyen de protéger nos exposants du danger de travailler sur un salon — qui risquerait de devoir être annulé à la dernière minute. »Une déception qui ne se cache pas, ajoute le président de l’Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi. « Nous savons la valeur culturelle que la manifestation a pour la ville de Rome et pour toute l’édition italienne. Être contraints de l’abandonner fut une grande tristesse pour nous, mais nous croyons avoir fait le meilleur choix pour protéger tout le monde. »D’ici à 2021, les Romains et la région du Latium pourront profiter de Roma Capitale, grand festival promu par le territoire et le Centro per il libro e la lettura, du 1er au 4 octobre. Une date qui a été aménagée pour répondre aux impératifs sanitaires, et offrir un spectacle malgré tout…