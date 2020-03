​​​​​​​Ronald Nossintchouk, lauréat du prix Bernard Landry 2020

Lancé cette année, le Prix Bernard Landry entend récompenser l’ensemble d’une œuvre de langue française, de plus de dix ans, reflétant un parcours d’action autant que de réflexion. Les candidats éligibles à la récompense sont originaires de tout pays, qu’ils vivent en France ou hors de France. Pour cette première édition, le prix a été décerné au Professeur Ronald Nossintchouk.



Si Bernard Landry a toujours été perçu à l’échelle internationale comme le chantre de l’indépendance du Québec, il voyait aussi le Québec comme « une nation ouverte sur le monde ». Et sa passion pour toutes les langues françaises en témoignait, souligne Hélène Tirole, présidente fondatrice du prix.C’est le nom d’un citoyen du monde éminemment francophile, figure dominante de l’alliance entre culture, réflexion et engagement politique, que porte le Prix Bernard Landry pour qui « il n’y a pas de nations au monde qui soient plus rapprochées que la France et le Québec ».Le prix entend donc récompenser des qualités universelles de rayonnement humaniste international en français, tant pour la réflexion que pour l’action d’un lauréat. Pour sa première édition, le jury a choisi de distinguer le Professeur Ronald Nossintchouk pour l’ensemble de son œuvre, à la fois littéraire, universitaire et scientifique.D’origine ukrainienne, membre titulaire de la Société Française de Médecine Légale, Lauréat de l’Institut de criminologie de Paris et de l’Académie Nationale de médecine, expert nommé au Ministère des Solidarités et de la Santé en Terminologie et Néologie, le professeur Nossintchouk est l’auteur d’une œuvre considérable d’essais, études, récits et poésie.Son champ d’action universitaire international, l’éclectisme de ses publications dans des domaines à la fois historique, littéraire, poétique, scientifique, ainsi que ses recherches en criminologie et médecine légale, l’ont amené à exercer les sciences de l’humain sous des angles exceptionnellement variés. Il était par ailleurs membre de la Sherlock Holmes Society.Le prix de la Francophilie Bernard Landry sera remis au lauréat le 9 mars prochain à 19 h, en présence de la Déléguée générale du Québec en France Michèle Boisvert, de Dany Laferrière de l’Académie française et des membres de jury. Cette année, il était composé de Sylvestre Clancier, Jean-Yves Duthel, Éric Fournier, Jean Pruvost et Françoise Tétu de Labsade.