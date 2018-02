Rosamund Pike sera Marie Curie dans le biopic réalisé par Marjane Satrapi

Marjane Satrapi prépare son retour au cinéma, avec une adaptation de la bande dessinée Radioactive : Marie & Pierre Curie : A Take of Love and Fallout, parue en 2010 et signée par Lauren Redniss. Radioactive, financé par Amazon Studio et Studio Canal, devrait voir le jour cette année : à l'écran, on retrouvera notamment Rosamund Pike, qui endossera le rôle titre de Marie Curie.

L'actrice britannique Rosamund Pike dans Jack Reacher



Le tournage de Radioactive vient tout juste de commencer à Budapest, tandis qu'Amazon Studio vient de rejoindre Studio Canal et Working Title à la production du long-métrage, et assurera également la distribution aux États-Unis et sur d'autres territoires. L'adaptation du roman graphique de Lauren Redniss est signée par Jack Thorne, scénariste et réalisateur (The Scouting Book For Boys, en 2009) et, bien sûr, coauteur de la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit.

« Ce film n'est pas seulement un biopic sur cette femme exceptionnelle. Il raconte l'histoire de la radioactivité depuis sa découverte jusqu'à aujourd'hui, l'approche humaniste du couple Curie avec leur découverte, le cynisme de certains à propos de son utilisation et l'effet qu'elle a eu sur notre monde jusqu'à aujourd'hui », a expliqué Marjane Satrapi à Variety.

Le film de Satrapi s'arrêtera aussi sur l'histoire d'amour entre Marie Curie et Paul Langevin, élève de Pierre Curie. Leur relation avait fait scandale après le décès de Pierre Curie, avec des commentaires très violents à l'égard de la scientifique.

Pierre Curie sera interprété par Sam Riley, tandis qu'Anya Taylor-Joy interprétera leur fille, Irène Joliot-Curie.

Marjane Satrapi a réalisé les adaptations de deux de ses œuvres, Persepolis (2007) et Poulet aux prunes (2011) avec Vincent Paronnaud, ainsi que The Voices, en 2014.