Roselyne Bachelot reçoit deux prix pour un livre de cuisine

Le Gourmand world cookbook awards 2020 compte presque plus de lauréats que de romans pour la rentrée littéraire. Edouard Cointreau en présente la liste, rappelant cet impératif : aider et soutenir ceux qui cuisinent avec des mots. Raison pour laquelle on retrouvera par exemple un livre qui oeuvre pour la paix entre les peuples, originaire du Moyen-Orient : On the Hummus Route, d'Ariel Rosenthal, Peli Bronshtein et Dan Alexander (Magica 2019).Cette année, la France place 73 lauréats (ouvrages, éditeurs, auteurs, et autres) dans l’ensemble du classement, juste devant l’Espagne qui en compte 60. Et parmi les récompensés, quelques petites perles.Par exemple, le meilleur livre autopublié est celui de Catherine Merdy-Goasdoué, Thierry Adam, Les crêpes, l’art, la manière (J’apprends la crêpe 2019). De même, la librairie située à beaune, Athenaeum du Vin, est saluée pour sa newsletter (inscription gratuite).Enfin, le meilleur vendeur de droits à l’étranger est l’éternel Alain Ducasse.Mais, ironie du calendrier politique, que ne pouvaient maîtriser les organisateurs du prix, c’est le double prix attribué à la ministre de la Culture, fraîchement nommée rue de Valois. Elle remporte le prix Gastronomie et diplomatie avec le livre Les Cuisiniers de La République française, coécrit par Guillaume Gomez, Philippe Faure, Roselyne Bachelot et Jean-Robert Pitte (Glénat 2019).Et dans la foulée, rafle également le prix du meilleur livre de cuisine située dans les hautes sphères de l’État. Une ministre, reine de la tambouille ?En octobre 2018, invitée par Europe 1, elle expliquait sa passion pour la chère : « Je suis bonne cuisinière, j’adore faire le marché, les bons produits. J’adore cuisiner pour les copains et même pour moi. Je n’imagine pas, même toute seule chez moi, de ne pas cuisiner un peu, de ne pas me faire une jolie nappe. Je m’installe dans ma salle à manger, jamais dans ma cuisine ! » Et d'avouer qu'elle en préparait toujours trop ...Quand aux meilleurs ouvrages de l’édition 2020, toutes catégories confondues, pour revenir au prix, les voici.1 Middle East - On the Hummus Route, Ariel Rosenthal, Peli Bronshtein, Dan Alexander (Magica 2019)2 - ex aequo Denmark - De kalder ham Sølvræven, Jens Peter Kolbeck (Sangostop 2019)2 - ex aequo Sweden - HÄVVI, Elaine Asp (Sami Council, European Union)3 - ex aequo France - La Réserve, Jérôme Banctel (Flammarion 2019)3 - ex aequo UK - From the oven to the table, Diana Henry (Mitchell Beazley)L'ensemble des lauréats est disponible à cette adresse