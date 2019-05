Roulio fauche le poil : Julia lauréate du prix de l'Académie Rabelais

Je suis "Roulio fauche le poil", de mon vrai nom Roinita, esthéticienne à ses heures perdues. Ma vie sentimentale est une catastrophe, ma grand-mère un danger ambulant. Il y a quatre chats possédés dans mon appartement. Tout va bien.



Roulio travaille au Fauche le Poil Institute, elle est légère comme un boyau d’andouillette, une anguille souple, une pauvre chamelle, c’est Roulio de printemps ou Roulio de Zan, une gueuse, une hyène nauséabonde, une Catwoman d’intérieur sous la coupe des 4 : Grosdédégueulasse, Grosjéjéladalle, l’Ogre et l’Ogresse, pour certains c’est une trompe de falope, elle côtoie une raie manta, un vieil éléphant de mer pourpre en soutane rousse, un ingrat mammifère, ta mère en toile de jute, ta mère la chèvre à poil ras du désert qui suçote les bourses de Vin Diesel, Roger Rabbit en kilt, Marcel la vieille compagne à barbe, la bête gériatrique, la vieille barrique à vin fétide, son vieil aspic…



Elle trinque avec sa plus vieille amie de l’amour aux pommeaux de douche, berceaux de nos replis ! Bienfaiteurs de nos pistils ! Et, parfois, elle respire vraiment, quand l’air est si doux, à peine une petite brise sous-jacente qui vient (lui) ébouriffer le poil et semble repartir en riant, que la vie (lui) paraît soudain pleine de promesses.

L’auteure, Julia, est originaire du sud-est et vit aujourd’hui en Dordogne, au milieu des champs. Elle "aime marcher pieds nus, les déguisements improbables, la folie douce et les banquets"Le résumé de l’ouvrage :L’association, dite l’Académie Rabelais, est née en 1948, elle a pour désir de défendre le bien manger, le bien boire, le gai savoir, et les valeurs de François Rabelais.Elle remet chaque année quatre récompenses, dans le domaine gastronomique et littéraire.Julia — Roulio fauche le poil — Le Tripode — 9782370551627 — 15,00 €