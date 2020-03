Ryan Gosling intéressé par l'adaptation d'un roman d'Andy Weir (Seul sur Mars)

Andy Weir, en 2018 (JD Lasica, CC BY 2.0)

Attendu pour le printemps 2021 chez Random House, Project Hail Mary fat d'ores et déjà l'objet de vives négociations en vue d'une adaptation cinématographique, qui impliquerait Ryan Gosling aux postes d'acteur et de producteur. La MGM serait en pôle position, avec une proposition à 7 chiffres, indique Deadline Seul sur Mars racontait l'histoire d'un astronaute isolé sur la planète rouge, et Project Hail Mary suit le même parcours, avec le récit du défi posé à un astronaute, seul dans une station spatiale, qui se retrouve chargé d'une mission de taille, sauver une planète tout entière. Ryan Gosling devrait endosser le costume de ce sauveur des étoiles.Quatrième roman de Weir, Project Hail Mary connaitra le même sort que presque tous ses prédécesseurs, tous adaptés ou en voie d'être adaptés au cinéma. Seul sur Mars a été réalisé par Ridley Scott, avec Matt Damon au casting, en 2015, tandis qu'Artémis (traduit par Nenad Savic chez Bragelonne) a été repéré par Phil Lord et Chris Miller, et devrait lui aussi déboucher sur une adaptation cinématographique.